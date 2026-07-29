https://crimea.ria.ru/20260729/solnechnye-batarei-i-portativnye-elektrostantsii-pomogut-bolnym-detyam-v-krymu-1158082471.html

Солнечные батареи и портативные электростанции помогут больным детям в Крыму

Солнечные батареи и портативные электростанции помогут больным детям в Крыму - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Солнечные батареи и портативные электростанции помогут больным детям в Крыму

Благотворители закупили для тяжелобольных детей Крыма 19 портативных электростанций, а также солнечные батареи к аппаратам. Об этом в пресс-центрне РИА Новости... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T22:10

2026-07-29T22:10

2026-07-29T22:10

детский хоспис в крыму

анна рыжкова

общество

крым

новости крыма

благотворительность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Благотворители закупили для тяжелобольных детей Крыма 19 портативных электростанций, а также солнечные батареи к аппаратам. Об этом в пресс-центрне РИА Новости Крым сообщила генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.Она отметила, что всю аппаратуру помогли закупить благотворительные организации, а именно Служба помощи нуждающимся "Милосердие Казань" и Свято-Троицкий монастырь.К большинству приобретенных станций были также закуплены солнечные батареи.По словам Рыжковой, в сложной ситуации откликнулись и частные лица, которые пожелали остаться неизвестными. Так, один мужчина закупил топливо для генераторов и предал родителям тяжелобольных детей.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Накануне город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма были обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты. Днем ранее сообщалось, что сложная обстановка с энергообеспечением остается на северо-западе, востоке и юге Крыма. В ряде населенных пунктов возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявленийВ Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджетыЭкстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский хоспис в крыму, анна рыжкова, общество, крым, новости крыма, благотворительность