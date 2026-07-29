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Солнечные батареи и портативные электростанции помогут больным детям в Крыму - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Солнечные батареи и портативные электростанции помогут больным детям в Крыму
Солнечные батареи и портативные электростанции помогут больным детям в Крыму - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Солнечные батареи и портативные электростанции помогут больным детям в Крыму
Благотворители закупили для тяжелобольных детей Крыма 19 портативных электростанций, а также солнечные батареи к аппаратам. Об этом в пресс-центрне РИА Новости... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T22:10
2026-07-29T22:10
детский хоспис в крыму
анна рыжкова
общество
крым
новости крыма
благотворительность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Благотворители закупили для тяжелобольных детей Крыма 19 портативных электростанций, а также солнечные батареи к аппаратам. Об этом в пресс-центрне РИА Новости Крым сообщила генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.Она отметила, что всю аппаратуру помогли закупить благотворительные организации, а именно Служба помощи нуждающимся "Милосердие Казань" и Свято-Троицкий монастырь.К большинству приобретенных станций были также закуплены солнечные батареи.По словам Рыжковой, в сложной ситуации откликнулись и частные лица, которые пожелали остаться неизвестными. Так, один мужчина закупил топливо для генераторов и предал родителям тяжелобольных детей.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Накануне город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма были обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты. Днем ранее сообщалось, что сложная обстановка с энергообеспечением остается на северо-западе, востоке и юге Крыма. В ряде населенных пунктов возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявленийВ Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджетыЭкстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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детский хоспис в крыму, анна рыжкова, общество, крым, новости крыма, благотворительность
Солнечные батареи и портативные электростанции помогут больным детям в Крыму

Для тяжелобольных детей в Крыму закупили портативные электростанции и солнечные батареи

22:10 29.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГенеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова
Генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Благотворители закупили для тяжелобольных детей Крыма 19 портативных электростанций, а также солнечные батареи к аппаратам. Об этом в пресс-центрне РИА Новости Крым сообщила генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.
"Нам удалось закупить 19 портативных станций для детей, которые находятся на ИВЛ и кислородных концентраторах. Таким образом поддержали именно тех, кто не сможет сделать вдох без такого оборудования", - рассказала Рыжкова.
Она отметила, что всю аппаратуру помогли закупить благотворительные организации, а именно Служба помощи нуждающимся "Милосердие Казань" и Свято-Троицкий монастырь.
К большинству приобретенных станций были также закуплены солнечные батареи.
По словам Рыжковой, в сложной ситуации откликнулись и частные лица, которые пожелали остаться неизвестными. Так, один мужчина закупил топливо для генераторов и предал родителям тяжелобольных детей.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Накануне город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма были обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты. Днем ранее сообщалось, что сложная обстановка с энергообеспечением остается на северо-западе, востоке и юге Крыма. В ряде населенных пунктов возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.
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Детский хоспис в КрымуАнна РыжковаОбществоКрымНовости КрымаБлаготворительность
 
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