https://crimea.ria.ru/20260729/smertelnaya-ataka-vsu-na-krym-i-obvineniya-protiv-durova-glavnoe-za-den-1158086006.html

Смертельная атака ВСУ на Крым и обвинения против Дурова: главное за день

Смертельная атака ВСУ на Крым и обвинения против Дурова: главное за день - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Смертельная атака ВСУ на Крым и обвинения против Дурова: главное за день

Два человека погибли в Крыму при атаке беспилотников ВСУ. Раненый в Керчи при ударе дрона девятилетний ребенок скончался. ФСБ России предъявила основателю... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T22:33

2026-07-29T22:33

2026-07-29T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли в Крыму при атаке беспилотников ВСУ. Раненый в Керчи при ударе дрона девятилетний ребенок скончался. ФСБ России предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму. В Белгородской области и Таганроге погибли люди в результате атак украинских боевиков. Владимир Зеленский заявил об отсутствии у Киева планов по "возвращению" Крыма. Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО. Вооруженные силы РФ разбили три сухогруза с военным грузом для ВСУ. В Алуште вспыхнул сильный пожар в офисном здании. Суд сократил срок экс-замминистра обороны РФ Павлу Попову с 19 до 10 лет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Гибель людей в Крыму от ударов ВСУВ результате очередной ночной атаки ВСУ на Крым погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Следственный комитет РФ заявил, что будет расследовать обстоятельства смертельной атаки и установит причастных к этому преступлению.Также в среду стало известно, что в больнице в Керчи скончался 9-летний ребенок, раненный накануне в результате удара беспилотника по жилому дому.Обвинения против ДуроваФСБ России м основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности. Предпринимателя объявили в международный розыск.По информации ведомства, администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.Атаки ВСУ на регионы РоссииЧетыре мирных жителя погибли и 46 получили ранения за сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Семь раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.В Таганроге при падении обломков украинской ракеты на жилую многоэтажку погибла женщина. Пострадали два человека.В результате атаки вражеских дронов на Рязанскую область ранения получили шесть человек. Из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания на промышленных территориях, сообщил губернатор Павел Малков.Заявление Зеленского о КрымеГлава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него нет конкретных планов по "возвращению" Крыма.Первый зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, публицист и историк Армен Гаспарян в комментарии РИА Новости Крым отметил, что любые заявления Зеленского по поводу Крыма ни на что не влияют и ложатся в формат интеллектуальной политической нищеты.Освобождение населенных пунктов в зоне СВОРоссийские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО. Подразделения группировки войск "Центр" освободили Светлое в Донецкой Народной Республике, а бойцы "Севера" установили контроль над Новой Сечью в Сумской области.Удары по сухогрузам и портам на УкраинеВооруженные силы России в течение дня нанесли удары беспилотниками и ракетами по трем сухогрузам с военным грузом для ВСУ в порту "Южный" и в море близ острова Змеиный.Кроме того, в порту "Одесса" поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для нужд украинской армии.Также вечером 28 июля и ночью 29 июля ВС РФ беспилотниками поразили порты в Николаеве, Одессе и области, а также ударили по сухогрузам с вооружением для ВСУ в Черном море.Пожар в АлуштеВ среду поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. К месту пожара были оперативно направлены спасатели.По данным крымского главка МЧС России, площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров.К тушению привлечены водовозки от организаций "Вода Крыма" и "Благоустройство", администрация городского округа, сотрудники служб жизнеобеспечения города.Уменьшение срока бывшему замминистра обороны ПоповуВторой западный окружной военный суд после апелляции сократил срок наказания бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову с 19 до 10 лет.Суд посчитал назначенное ранее наказание чрезмерно суровым и снизил срок по каждой из инкриминированных статей, а окончательное наказание определил путем частичного сложения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260729/moschnye-udary-po-ukraine-razbity-tri-sudna-s-voennym-gruzom-i-rezervuar-gsm-1158085038.html

https://crimea.ria.ru/20260729/v-kerchi-otkroyut-vse-podezdy-mnogokvartirnykh-domov-1158083687.html

https://crimea.ria.ru/20260729/pri-ukrainskoy-atake-na-lnr-pogib-monakh-i-ranen-nastoyatel-khrama-1158082267.html

https://crimea.ria.ru/20260729/netanyakhu-otkazalsya-vstrechatsya-s-zelenskim-v-vashingtone-1158081643.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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