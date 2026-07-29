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Следком установит виновников смертельной атаки ВСУ на Крым - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Следком установит виновников смертельной атаки ВСУ на Крым
Следком установит виновников смертельной атаки ВСУ на Крым - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Следком установит виновников смертельной атаки ВСУ на Крым
Следственный комитет России будет расследовать удар украинских боевиков по Крыму, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T10:47
2026-07-29T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать удар украинских боевиков по Крыму, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщили в пресс-службе СК.В ночь на среду в Крыму при атаке украинских боевиков на полуостров погибли два человека и еще пятеро получили ранения, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Накануне при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы, уточнил он. Позже число раненых выросло: на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.Как уточнила советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, они также находятся в стационаре. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Соблюдение прав керчан после атаки ВСУ на город поставлено на контроль прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве республики.В понедельник вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы.23 июля в Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены. 17 июля при атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Ранее при ударе ВСУ по северной части полуострова один человек погиб, еще двое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, новости, новости крыма
Следком установит виновников смертельной атаки ВСУ на Крым

Следком России установит ответственных за смертельную атаку ВСУ на Крым

10:47 29.07.2026
 
© Фото: пресс-служба ГСУ по республике Крым и городу СевастопольСледственные действия на месте происшествия
Следственные действия на месте происшествия
© Фото: пресс-служба ГСУ по республике Крым и городу Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать удар украинских боевиков по Крыму, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
В ночь на среду в Крыму при атаке украинских боевиков на полуостров погибли два человека и еще пятеро получили ранения, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

"В Республике Крым из-за ударов дронов ВСУ погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - говорится в сообщении.

Накануне при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы, уточнил он. Позже число раненых выросло: на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.
Как уточнила советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, они также находятся в стационаре. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Соблюдение прав керчан после атаки ВСУ на город поставлено на контроль прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве республики.
В понедельник вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы.
23 июля в Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены. 17 июля при атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Ранее при ударе ВСУ по северной части полуострова один человек погиб, еще двое ранены.
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