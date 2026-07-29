https://crimea.ria.ru/20260729/sledkom-ustanovit-vinovnikov-smertelnoy-ataki-vsu-na-krym-1158069387.html

Следком установит виновников смертельной атаки ВСУ на Крым

Следком установит виновников смертельной атаки ВСУ на Крым - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Следком установит виновников смертельной атаки ВСУ на Крым

Следственный комитет России будет расследовать удар украинских боевиков по Крыму, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T10:47

2026-07-29T10:47

2026-07-29T10:47

ск рф (следственный комитет российской федерации)

атаки всу

атаки всу на крым

происшествия

новости

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1efb2650ba7043967141de66ab296ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать удар украинских боевиков по Крыму, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщили в пресс-службе СК.В ночь на среду в Крыму при атаке украинских боевиков на полуостров погибли два человека и еще пятеро получили ранения, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Накануне при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы, уточнил он. Позже число раненых выросло: на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.Как уточнила советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, они также находятся в стационаре. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Соблюдение прав керчан после атаки ВСУ на город поставлено на контроль прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве республики.В понедельник вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы.23 июля в Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены. 17 июля при атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Ранее при ударе ВСУ по северной части полуострова один человек погиб, еще двое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, новости, новости крыма