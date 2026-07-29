Следком установит виновников смертельной атаки ВСУ на Крым
Следком России установит ответственных за смертельную атаку ВСУ на Крым
© Фото: пресс-служба ГСУ по республике Крым и городу СевастопольСледственные действия на месте происшествия
© Фото: пресс-служба ГСУ по республике Крым и городу Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать удар украинских боевиков по Крыму, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
В ночь на среду в Крыму при атаке украинских боевиков на полуостров погибли два человека и еще пятеро получили ранения, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
"В Республике Крым из-за ударов дронов ВСУ погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - говорится в сообщении.
Накануне при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы, уточнил он. Позже число раненых выросло: на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.
Как уточнила советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, они также находятся в стационаре. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Соблюдение прав керчан после атаки ВСУ на город поставлено на контроль прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве республики.
В понедельник вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы.
23 июля в Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены. 17 июля при атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Ранее при ударе ВСУ по северной части полуострова один человек погиб, еще двое ранены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.