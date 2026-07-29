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Школьная ярмарка в Симферополе: когда и где откроется

Школьная ярмарка в Симферополе: когда и где откроется - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Школьная ярмарка в Симферополе: когда и где откроется

Традиционная школьная ярмарка начнет работу в Симферополе 30 июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T14:33

2026-07-29T14:33

2026-07-29T14:33

школа

школьный базар

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Традиционная школьная ярмарка начнет работу в Симферополе 30 июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.В этом году ярмарка будет проходить с 30 июля по 4 сентября. На ярмарке будут работать 12 торговых точек. Уже завтра предприниматели предложат ученикам и их родителям школьную форму и обувь, портфели, канцтовары и другой товар школьного ассортимента.Ранее сообщалось, что в школах России с 1 сентября 2026 года поменяют предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) на два других.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессиюШесть детских школ искусств Крыма получили новые инструментыОсобый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, школьный базар, симферополь, новости крыма