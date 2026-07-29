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Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Рязанскую область
Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Рязанскую область - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Рязанскую область
Шесть человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T06:34
2026-07-29T06:34
2026-07-29T06:37
рязанская область
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.Угрозы жизни пострадавшим нет, медики оказывают им необходимую помощь.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге при падении обломков ракет на многоэтажку погибла женщина и ранен мужчина. Жители дома эвакуированы. Для них развернули пункт временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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рязанская область, атаки всу, павел малков, новости сво, происшествия, новости
Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Рязанскую область
В Рязанской области после удара ВСУ горит промышленная территория - ранены шесть человек
06:34 29.07.2026 (обновлено: 06:37 29.07.2026)