https://crimea.ria.ru/20260729/shest-chelovek-gospitalizirovany-posle-ataki-vsu-na-ryazanskuyu-oblast-1158062504.html

Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Рязанскую область

Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Рязанскую область - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Рязанскую область

Шесть человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T06:34

2026-07-29T06:34

2026-07-29T06:37

рязанская область

атаки всу

павел малков

новости сво

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.Угрозы жизни пострадавшим нет, медики оказывают им необходимую помощь.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге при падении обломков ракет на многоэтажку погибла женщина и ранен мужчина. Жители дома эвакуированы. Для них развернули пункт временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

рязанская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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