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Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников
Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников
м. Российские военные за сутки сбили над Севастополем 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили над Севастополем 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что люди в результате украинских атак не пострадали.Ранее сообщалось, что над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников. В Севастополе ночью дважды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 23:04. Опасность отменили в 3:37, но уже два часа опасность объявили повторно. Она действовала до 5:54 среды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво
Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников

Над Севастополем за минувшие сутки уничтожили 20 беспилотников ВСУ

10:06 29.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили над Севастополем 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"За минувшие сутки наши военные и мобильные огневые группы уничтожили 20 вражеских беспилотников... Спасибо нашим защитникам", – отметил губернатор.
Он подчеркнул, что люди в результате украинских атак не пострадали.
Ранее сообщалось, что над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников. В Севастополе ночью дважды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 23:04. Опасность отменили в 3:37, но уже два часа опасность объявили повторно. Она действовала до 5:54 среды.
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