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Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников

Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников

м. Российские военные за сутки сбили над Севастополем 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T10:06

2026-07-29T10:06

2026-07-29T10:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили над Севастополем 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что люди в результате украинских атак не пострадали.Ранее сообщалось, что над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников. В Севастополе ночью дважды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 23:04. Опасность отменили в 3:37, но уже два часа опасность объявили повторно. Она действовала до 5:54 среды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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