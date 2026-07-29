https://crimea.ria.ru/20260729/sevastopol-otbil-ataku-20-ukrainskikh-bespilotnikov-1158067663.html
Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников
Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников
м. Российские военные за сутки сбили над Севастополем 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T10:06
2026-07-29T10:06
2026-07-29T10:06
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142049234_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_e73e95db0f229235ef2d33b3902ab881.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили над Севастополем 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что люди в результате украинских атак не пострадали.Ранее сообщалось, что над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников. В Севастополе ночью дважды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 23:04. Опасность отменили в 3:37, но уже два часа опасность объявили повторно. Она действовала до 5:54 среды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142049234_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_60197393f89f5da2189c826a5221ec91.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво
Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников
Над Севастополем за минувшие сутки уничтожили 20 беспилотников ВСУ