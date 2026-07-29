https://crimea.ria.ru/20260729/samolet-morskoy-aviatsii-unichtozhil-bezekipazhnyy-kater-vsu-v-chernom-more--1158073325.html

Самолет морской авиации уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Самолет морской авиации уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Самолет морской авиации уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Самолет морской авиации Вооруженных сил России уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T12:33

2026-07-29T12:33

2026-07-29T12:33

россия

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безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Самолет морской авиации Вооруженных сил России уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 191899 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30351 танк и другие виды боевой техники и вооружения. Как сообщалось, российские военные за сутки сбили над Севастополем 20 украинских беспилотников. Всего силы ПВО уничтожили за ночь почти 300 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, черное море, министерство обороны рф, новости сво, безэкипажные катера