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Самолет морской авиации уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Самолет морской авиации уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Самолет морской авиации уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Самолет морской авиации уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Самолет морской авиации Вооруженных сил России уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T12:33
2026-07-29T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Самолет морской авиации Вооруженных сил России уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 191899 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30351 танк и другие виды боевой техники и вооружения. Как сообщалось, российские военные за сутки сбили над Севастополем 20 украинских беспилотников. Всего силы ПВО уничтожили за ночь почти 300 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, крым, черное море, министерство обороны рф, новости сво, безэкипажные катера
Самолет морской авиации уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Минобороны: самолет ВС России уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря

12:33 29.07.2026
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Самолет морской авиации Вооруженных сил России уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 191899 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30351 танк и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, российские военные за сутки сбили над Севастополем 20 украинских беспилотников. Всего силы ПВО уничтожили за ночь почти 300 вражеских беспилотников.
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РоссияКрымЧерное мореМинистерство обороны РФНовости СВОБезэкипажные катера
 
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