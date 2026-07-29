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Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят
В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения, который был введен утром 29 июля. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T13:12
2026-07-29T13:12
2026-07-29T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения, который был введен утром 29 июля. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Жителей города призвали не включать все электроприборы одновременно после восстановления электроснабжения, так как резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам.В среду в 08:25 в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничено электроснабжениеНа 20 улицах Симферополя два дня будут отключать светВ Симферополе сутки не будет воды на верхних этажах домов – адреса
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Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения