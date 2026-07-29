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Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончался - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончался
Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончался - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончался
Ребенок, раненный при атаке вражеского беспилотника на Керчь во вторник, скончался в больнице. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T17:23
2026-07-29T17:34
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Ребенок, раненный при атаке вражеского беспилотника на Керчь во вторник, скончался в больнице. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского минздрава.28 июля при ударе беспилотника ВСУ по жилому дому в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Позже стало известно, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-летний мальчик. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончался

Раненный при ударе ВСУ по Керчи 9-летний ребенок скончался

17:23 29.07.2026 (обновлено: 17:34 29.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоддом №2
Роддом №2 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Ребенок, раненный при атаке вражеского беспилотника на Керчь во вторник, скончался в больнице. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского минздрава.
28 июля при ударе беспилотника ВСУ по жилому дому в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Позже стало известно, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-летний мальчик. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.
"К сожалению, спасти ребенка, пострадавшего в результате удара БПЛА в Керчи, не удалось. Несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи, ребенок умер", - рассказали в пресс-службе министерства.
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Домофон - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
17:12
В Керчи откроют все подъезды многоквартирных домов
КерчьКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаМинздрав КрымаПроисшествияАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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