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Ракета упала на жилую многоэтажку в Таганроге – что известно - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Ракета упала на жилую многоэтажку в Таганроге – что известно
Ракета упала на жилую многоэтажку в Таганроге – что известно - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Ракета упала на жилую многоэтажку в Таганроге – что известно
Один человек погиб и один пострадал при падении обломков украинской ракеты на жилую многоэтажку в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T06:05
2026-07-29T07:50
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один пострадал при падении обломков украинской ракеты на жилую многоэтажку в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Для жителей поврежденного дома развернули пункт временного размещения.Он добавил, что пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь."В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!" - призвал Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, таганрог, происшествия, новости сво
Ракета упала на жилую многоэтажку в Таганроге – что известно

В Таганроге обломки ракеты упали на жилой многоквартирный дом

06:05 29.07.2026 (обновлено: 07:50 29.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один пострадал при падении обломков украинской ракеты на жилую многоэтажку в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал. Идет эвакуация жителей дома", -написал он в МАКС.
Для жителей поврежденного дома развернули пункт временного размещения.
Он добавил, что пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.
"В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!" - призвал Слюсарь.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУТаганрогПроисшествияНовости СВО
 
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