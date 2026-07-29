https://crimea.ria.ru/20260729/raketa-upala-na-zhiluyu-mnogoetazhku-v-taganroge-chto-izvestno-1158062269.html

Ракета упала на жилую многоэтажку в Таганроге – что известно

Ракета упала на жилую многоэтажку в Таганроге – что известно - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Ракета упала на жилую многоэтажку в Таганроге – что известно

Один человек погиб и один пострадал при падении обломков украинской ракеты на жилую многоэтажку в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T06:05

2026-07-29T06:05

2026-07-29T07:50

ростовская область

юрий слюсарь

атаки всу

таганрог

происшествия

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один пострадал при падении обломков украинской ракеты на жилую многоэтажку в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Для жителей поврежденного дома развернули пункт временного размещения.Он добавил, что пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь."В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!" - призвал Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

таганрог

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, таганрог, происшествия, новости сво