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Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера
Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера
В Севастополе 44-летняя женщина угнала автомобиль и потом не могла вспомнить о содеянном преступлении. Причастную к угону жительницу Балаклавского района города РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T09:52
2026-07-29T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 44-летняя женщина угнала автомобиль и потом не могла вспомнить о содеянном преступлении. Причастную к угону жительницу Балаклавского района города нашли правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.По информации полиции, героиня сама рассказала о том, что совершила преступление, но совершенно ничего не помнит о событиях прошедшей ночи. Как оказалось, после обильного застолья в жилом массиве города женщина отправилась на прогулку. Наткнулась на незапертую машину, несколько часов проспала в ней, а после пробуждения запустила двигатель и вернулась на чужом автомобиле домой.Как выяснилось, иномарка принадлежит 42-летней женщине, которая работает фельдшером. Она не обнаружила свое припаркованное авто и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали Nissan Almera заявительницы и установили причастную к угону местную жительницу.Ранее в Севастополе правоохранители задержали 35-летнего жителя Свердловской области, который на сутки угнал чужую машину, чтобы съездить на пикник и шашлыки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницыКрымчанин "накатал" себе срок на чужой машинеПьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТП
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера

В Севастополе пьяная 44-летняя женщина угнала авто у фельдшера

09:52 29.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 44-летняя женщина угнала автомобиль и потом не могла вспомнить о содеянном преступлении. Причастную к угону жительницу Балаклавского района города нашли правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.
"Балаклавским оперативникам уголовного розыска пришлось буквально по минутам восстанавливать утраченные воспоминания 44-летней женщины. Причиной ее временной амнезии и последовавшей за ней противоправной деятельности стала самая обыкновенная водка", - рассказали в МВД.
По информации полиции, героиня сама рассказала о том, что совершила преступление, но совершенно ничего не помнит о событиях прошедшей ночи. Как оказалось, после обильного застолья в жилом массиве города женщина отправилась на прогулку. Наткнулась на незапертую машину, несколько часов проспала в ней, а после пробуждения запустила двигатель и вернулась на чужом автомобиле домой.
Как выяснилось, иномарка принадлежит 42-летней женщине, которая работает фельдшером. Она не обнаружила свое припаркованное авто и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали Nissan Almera заявительницы и установили причастную к угону местную жительницу.
"В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, ей грозит до пяти лет лишения свободы", - уточнили в МВД.
Ранее в Севастополе правоохранители задержали 35-летнего жителя Свердловской области, который на сутки угнал чужую машину, чтобы съездить на пикник и шашлыки.
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