https://crimea.ria.ru/20260729/pyanaya-zhitelnitsa-sevastopolya-ugnala-avto-u-feldshera-1158065790.html

Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера

Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера

В Севастополе 44-летняя женщина угнала автомобиль и потом не могла вспомнить о содеянном преступлении. Причастную к угону жительницу Балаклавского района города РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T09:52

2026-07-29T09:52

2026-07-29T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 44-летняя женщина угнала автомобиль и потом не могла вспомнить о содеянном преступлении. Причастную к угону жительницу Балаклавского района города нашли правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.По информации полиции, героиня сама рассказала о том, что совершила преступление, но совершенно ничего не помнит о событиях прошедшей ночи. Как оказалось, после обильного застолья в жилом массиве города женщина отправилась на прогулку. Наткнулась на незапертую машину, несколько часов проспала в ней, а после пробуждения запустила двигатель и вернулась на чужом автомобиле домой.Как выяснилось, иномарка принадлежит 42-летней женщине, которая работает фельдшером. Она не обнаружила свое припаркованное авто и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали Nissan Almera заявительницы и установили причастную к угону местную жительницу.Ранее в Севастополе правоохранители задержали 35-летнего жителя Свердловской области, который на сутки угнал чужую машину, чтобы съездить на пикник и шашлыки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницыКрымчанин "накатал" себе срок на чужой машинеПьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТП

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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