https://crimea.ria.ru/20260729/pyanaya-zhitelnitsa-sevastopolya-ugnala-avto-u-feldshera-1158065790.html
Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера
Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера
В Севастополе 44-летняя женщина угнала автомобиль и потом не могла вспомнить о содеянном преступлении. Причастную к угону жительницу Балаклавского района города РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T09:52
2026-07-29T09:52
2026-07-29T09:52
кража
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
полиция севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129766823_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_6e482f8a8c2964361f8b4a8e886badd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 44-летняя женщина угнала автомобиль и потом не могла вспомнить о содеянном преступлении. Причастную к угону жительницу Балаклавского района города нашли правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.По информации полиции, героиня сама рассказала о том, что совершила преступление, но совершенно ничего не помнит о событиях прошедшей ночи. Как оказалось, после обильного застолья в жилом массиве города женщина отправилась на прогулку. Наткнулась на незапертую машину, несколько часов проспала в ней, а после пробуждения запустила двигатель и вернулась на чужом автомобиле домой.Как выяснилось, иномарка принадлежит 42-летней женщине, которая работает фельдшером. Она не обнаружила свое припаркованное авто и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали Nissan Almera заявительницы и установили причастную к угону местную жительницу.Ранее в Севастополе правоохранители задержали 35-летнего жителя Свердловской области, который на сутки угнал чужую машину, чтобы съездить на пикник и шашлыки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницыКрымчанин "накатал" себе срок на чужой машинеПьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТП
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129766823_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_2b9358a7c0a9726e17125503ba44c2f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кража, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, полиция севастополя
Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера
В Севастополе пьяная 44-летняя женщина угнала авто у фельдшера
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе 44-летняя женщина угнала автомобиль и потом не могла вспомнить о содеянном преступлении. Причастную к угону жительницу Балаклавского района города нашли правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.
"Балаклавским оперативникам уголовного розыска пришлось буквально по минутам восстанавливать утраченные воспоминания 44-летней женщины. Причиной ее временной амнезии и последовавшей за ней противоправной деятельности стала самая обыкновенная водка", - рассказали в МВД.
По информации полиции, героиня сама рассказала о том, что совершила преступление, но совершенно ничего не помнит о событиях прошедшей ночи. Как оказалось, после обильного застолья в жилом массиве города женщина отправилась на прогулку. Наткнулась на незапертую машину, несколько часов проспала в ней, а после пробуждения запустила двигатель и вернулась на чужом автомобиле домой.
Как выяснилось, иномарка принадлежит 42-летней женщине, которая работает фельдшером. Она не обнаружила свое припаркованное авто и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали Nissan Almera заявительницы и установили причастную к угону местную жительницу.
"В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, ей грозит до пяти лет лишения свободы", - уточнили в МВД.
Ранее в Севастополе правоохранители задержали
35-летнего жителя Свердловской области, который на сутки угнал чужую машину, чтобы съездить на пикник и шашлыки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: