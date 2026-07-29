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Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты
Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты
Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" назвал Россию одной из ведущих... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T16:21
2026-07-29T16:21
игры будущего
владимир путин (политик)
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты, а также родиной великих атлетов, рекордов и побед.Обращение президента РФ к участникам и гостям турнира "Игры будущего" опубликовано на сайте Кремля.Президент отметил, что с самого начала Игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов."Важно, что география Игр расширяется. В этом году их принимает яркая, современная, динамично растущая Астана, перенявшая эстафету у Абу-Даби – хозяев соревнований прошлого года", - сказал президент.Он особо выделил значимый вклад в развитие фиджитал-движения и "Игр будущего" президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи "Игры будущего" проводятся в Астане. Казахстан обладает мощным спортивным потенциалом, его представители заслуженно добиваются высоких наград на престижных международных соревнованиях. Мы хорошо знаем традиции щедрости и гостеприимства, которыми отличаются наши казахстанские друзья. Поэтому уверен, что Игры пройдут на самом высоком уровне, а спортсмены и зрители получат много позитивных эмоций от бескомпромиссной борьбы команд", - сказал Владимир Путин."Игры будущего" – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые "Игры будущего" прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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игры будущего, владимир путин (политик), спорт, россия, новости, общество, астана, казахстан
Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты

Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты и родиной великих атлетов

16:21 29.07.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты, а также родиной великих атлетов, рекордов и побед.
Обращение президента РФ к участникам и гостям турнира "Игры будущего" опубликовано на сайте Кремля.
"Рад приветствовать вас на открытии III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта", - говорится в тексте обращения.
Президент отметил, что с самого начала Игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов.
"Важно, что география Игр расширяется. В этом году их принимает яркая, современная, динамично растущая Астана, перенявшая эстафету у Абу-Даби – хозяев соревнований прошлого года", - сказал президент.
Он особо выделил значимый вклад в развитие фиджитал-движения и "Игр будущего" президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи "Игры будущего" проводятся в Астане. Казахстан обладает мощным спортивным потенциалом, его представители заслуженно добиваются высоких наград на престижных международных соревнованиях. Мы хорошо знаем традиции щедрости и гостеприимства, которыми отличаются наши казахстанские друзья. Поэтому уверен, что Игры пройдут на самом высоком уровне, а спортсмены и зрители получат много позитивных эмоций от бескомпромиссной борьбы команд", - сказал Владимир Путин.
"Игры будущего" – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые "Игры будущего" прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.
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Игры будущегоВладимир Путин (политик)СпортРоссияНовостиОбществоАстанаКазахстан
 
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