https://crimea.ria.ru/20260729/putin-nazval-rossiyu-odnoy-iz-veduschikh-sportivnykh-derzhav-planety-1158081522.html

Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты

Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты

Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" назвал Россию одной из ведущих... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T16:21

2026-07-29T16:21

2026-07-29T16:21

игры будущего

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты, а также родиной великих атлетов, рекордов и побед.Обращение президента РФ к участникам и гостям турнира "Игры будущего" опубликовано на сайте Кремля.Президент отметил, что с самого начала Игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов."Важно, что география Игр расширяется. В этом году их принимает яркая, современная, динамично растущая Астана, перенявшая эстафету у Абу-Даби – хозяев соревнований прошлого года", - сказал президент.Он особо выделил значимый вклад в развитие фиджитал-движения и "Игр будущего" президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи "Игры будущего" проводятся в Астане. Казахстан обладает мощным спортивным потенциалом, его представители заслуженно добиваются высоких наград на престижных международных соревнованиях. Мы хорошо знаем традиции щедрости и гостеприимства, которыми отличаются наши казахстанские друзья. Поэтому уверен, что Игры пройдут на самом высоком уровне, а спортсмены и зрители получат много позитивных эмоций от бескомпромиссной борьбы команд", - сказал Владимир Путин."Игры будущего" – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые "Игры будущего" прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игры будущего, владимир путин (политик), спорт, россия, новости, общество, астана, казахстан