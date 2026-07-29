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Путин назначил врио главы Удмуртии - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Путин назначил врио главы Удмуртии
Путин назначил врио главы Удмуртии - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Путин назначил врио главы Удмуртии
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию и назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T12:42
2026-07-29T12:42
владимир путин (политик)
россия
кадровые перестановки
удмуртия
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию и назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы региона. Соответствующий указ уже подписан.Перед подписанием указа Путин встретился с Абрамовой. Она поблагодарила президента за предложение возглавить регион, добавили в Кремле.Ольга Абрамова стала советником главы Минсельхоза осенью 2024 года. До этого она занимала пост и.о. председателя правительства Удмуртии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, кадровые перестановки, удмуртия, новости, политика
Путин назначил врио главы Удмуртии

Ольга Абрамова назначена временно исполняющей обязанности главы Удмуртии - указ

12:42 29.07.2026
 
© Кремль в МАКСПутин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии
Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии
© Кремль в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию и назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы региона. Соответствующий указ уже подписан.
"Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Удмуртской Республики", - говорится в документе.
Перед подписанием указа Путин встретился с Абрамовой. Она поблагодарила президента за предложение возглавить регион, добавили в Кремле.
"Для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что вы видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно", - сказала она.
Ольга Абрамова стала советником главы Минсельхоза осенью 2024 года. До этого она занимала пост и.о. председателя правительства Удмуртии.
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Владимир Путин (политик)РоссияКадровые перестановкиУдмуртияНовостиПолитика
 
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