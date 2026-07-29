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При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма
При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма - РИА Новости Крым, 29.07.2026
При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма
В Луганской Народной Республике (ЛНР) при атаке дрона ВСУ погиб 68-летний монах Рафаил, ранения получил иеромонах Иларион. Об этом сообщили в Русской... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T16:15
2026-07-29T16:17
происшествия
луганская народная республика (лнр)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике (ЛНР) при атаке дрона ВСУ погиб 68-летний монах Рафаил, ранения получил иеромонах Иларион. Об этом сообщили в Русской православной церкви.Беспилотник Hornet атаковал автомобиль "Нива", в котором ехали священнослужители. Удар по машине был нанесен во вторник, 28 июля, в Троицком районе ЛНР."Погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии, монах Рафаил (Анисимов). Отец Рафаил нес послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области. Также при атаке был ранен настоятель указанного храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Иларион (Качур)", – говорится в сообщении.У пострадавшего священнослужителя осколочное ранение ноги, ему предстоит лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностейСвященникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизацииСотрудники ТЦК мобилизовали священника
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РИА Новости Крым
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4.7
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происшествия, луганская народная республика (лнр), атаки всу, обстрелы всу, атаки всу на крым, украина, новости
При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма

Один священник погиб и еще один пострадал в результате удара ВСУ на Луганщине

16:15 29.07.2026 (обновлено: 16:17 29.07.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике (ЛНР) при атаке дрона ВСУ погиб 68-летний монах Рафаил, ранения получил иеромонах Иларион. Об этом сообщили в Русской православной церкви.
Беспилотник Hornet атаковал автомобиль "Нива", в котором ехали священнослужители. Удар по машине был нанесен во вторник, 28 июля, в Троицком районе ЛНР.
"Погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии, монах Рафаил (Анисимов). Отец Рафаил нес послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области. Также при атаке был ранен настоятель указанного храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Иларион (Качур)", – говорится в сообщении.
У пострадавшего священнослужителя осколочное ранение ноги, ему предстоит лечение.
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ПроисшествияЛуганская Народная Республика (ЛНР)Атаки ВСУОбстрелы ВСУАтаки ВСУ на КрымУкраинаНовости
 
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