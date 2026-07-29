https://crimea.ria.ru/20260729/pri-ukrainskoy-atake-na-lnr-pogib-monakh-i-ranen-nastoyatel-khrama-1158082267.html
При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма
При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма - РИА Новости Крым, 29.07.2026
При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма
В Луганской Народной Республике (ЛНР) при атаке дрона ВСУ погиб 68-летний монах Рафаил, ранения получил иеромонах Иларион. Об этом сообщили в Русской... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T16:15
2026-07-29T16:15
2026-07-29T16:17
происшествия
луганская народная республика (лнр)
атаки всу
обстрелы всу
атаки всу на крым
украина
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике (ЛНР) при атаке дрона ВСУ погиб 68-летний монах Рафаил, ранения получил иеромонах Иларион. Об этом сообщили в Русской православной церкви.Беспилотник Hornet атаковал автомобиль "Нива", в котором ехали священнослужители. Удар по машине был нанесен во вторник, 28 июля, в Троицком районе ЛНР."Погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии, монах Рафаил (Анисимов). Отец Рафаил нес послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области. Также при атаке был ранен настоятель указанного храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Иларион (Качур)", – говорится в сообщении.У пострадавшего священнослужителя осколочное ранение ноги, ему предстоит лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностейСвященникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизацииСотрудники ТЦК мобилизовали священника
луганская народная республика (лнр)
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика (лнр), атаки всу, обстрелы всу, атаки всу на крым, украина, новости
При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма
Один священник погиб и еще один пострадал в результате удара ВСУ на Луганщине
16:15 29.07.2026 (обновлено: 16:17 29.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике (ЛНР) при атаке дрона ВСУ погиб 68-летний монах Рафаил, ранения получил иеромонах Иларион. Об этом сообщили в Русской православной церкви.
Беспилотник Hornet атаковал автомобиль "Нива", в котором ехали священнослужители. Удар по машине был нанесен во вторник, 28 июля, в Троицком районе ЛНР.
"Погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии, монах Рафаил (Анисимов). Отец Рафаил нес послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области. Также при атаке был ранен настоятель указанного храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Иларион (Качур)", – говорится в сообщении.
У пострадавшего священнослужителя осколочное ранение ноги, ему предстоит лечение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: