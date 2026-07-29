https://crimea.ria.ru/20260729/pri-ukrainskoy-atake-na-lnr-pogib-monakh-i-ranen-nastoyatel-khrama-1158082267.html

При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма

При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма - РИА Новости Крым, 29.07.2026

При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма

В Луганской Народной Республике (ЛНР) при атаке дрона ВСУ погиб 68-летний монах Рафаил, ранения получил иеромонах Иларион. Об этом сообщили в Русской... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T16:15

2026-07-29T16:15

2026-07-29T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике (ЛНР) при атаке дрона ВСУ погиб 68-летний монах Рафаил, ранения получил иеромонах Иларион. Об этом сообщили в Русской православной церкви.Беспилотник Hornet атаковал автомобиль "Нива", в котором ехали священнослужители. Удар по машине был нанесен во вторник, 28 июля, в Троицком районе ЛНР."Погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии, монах Рафаил (Анисимов). Отец Рафаил нес послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области. Также при атаке был ранен настоятель указанного храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Иларион (Качур)", – говорится в сообщении.У пострадавшего священнослужителя осколочное ранение ноги, ему предстоит лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностейСвященникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизацииСотрудники ТЦК мобилизовали священника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, луганская народная республика (лнр), атаки всу, обстрелы всу, атаки всу на крым, украина, новости