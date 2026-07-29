https://crimea.ria.ru/20260729/pozhar-v-tsentre-alushty-udalos-lokalizovat---rasprostraneniya-ognya-ne-dopustili-1158086972.html

Пожар в центре Алушты удалось локализовать - распространения огня не допустили

Пожар в центре Алушты удалось локализовать - распространения огня не допустили - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Пожар в центре Алушты удалось локализовать - распространения огня не допустили

Пожар в Алуште локализовали на 1500 "квадратах". Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T19:44

2026-07-29T19:44

2026-07-29T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Пожар в Алуште локализовали на 1500 "квадратах". Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. Днем в среду поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. К месту пожара были оперативно направлены спасатели.Обстановка на месте происшествия осложняется сильным задымлением помещений и высокой горючей загрузкой строения."Здание старой постройки, это создает угрозу обрушения конструкций при длительном термическом воздействии. Предварительная площадь пожара 1500 кв.м", - проинформировали в МЧС.Прокуратура Республики Крым контролирует проведение работ по ликвидации пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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алушта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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