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Пожар в центре Алушты удалось локализовать - распространения огня не допустили - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Пожар в центре Алушты удалось локализовать - распространения огня не допустили
Пожар в центре Алушты удалось локализовать - распространения огня не допустили - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Пожар в центре Алушты удалось локализовать - распространения огня не допустили
Пожар в Алуште локализовали на 1500 "квадратах". Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T19:44
2026-07-29T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Пожар в Алуште локализовали на 1500 "квадратах". Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. Днем в среду поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. К месту пожара были оперативно направлены спасатели.Обстановка на месте происшествия осложняется сильным задымлением помещений и высокой горючей загрузкой строения."Здание старой постройки, это создает угрозу обрушения конструкций при длительном термическом воздействии. Предварительная площадь пожара 1500 кв.м", - проинформировали в МЧС.Прокуратура Республики Крым контролирует проведение работ по ликвидации пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар в центре Алушты удалось локализовать - распространения огня не допустили

Пожар в центре Алушты удалось локализовать - распространения огня не допустили

19:44 29.07.2026 (обновлено: 19:45 29.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Пожар в Алуште локализовали на 1500 "квадратах". Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
Днем в среду поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. К месту пожара были оперативно направлены спасатели.

"В 19.30 пожар в Алуште локализован на площади 1500 кв.м. Всего привлечено 76 человек и 23 единицы техники, от МЧС 45 человек и 12 техники. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние здания", - сообщили в ведомстве.

Обстановка на месте происшествия осложняется сильным задымлением помещений и высокой горючей загрузкой строения.
"Здание старой постройки, это создает угрозу обрушения конструкций при длительном термическом воздействии. Предварительная площадь пожара 1500 кв.м", - проинформировали в МЧС.
Прокуратура Республики Крым контролирует проведение работ по ликвидации пожара.
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Тушение пожара в Алуште
17:42
Пожар в Алуште охватил 1500 "квадратов" - есть риск обрушения
 
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