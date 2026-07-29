https://crimea.ria.ru/20260729/pozhar-v-alushte-okhvatil-1500-kvadratov---est-risk-obrusheniya-1158084707.html

Пожар в Алуште охватил 1500 "квадратов" - есть риск обрушения

Пожар в Алуште охватил 1500 "квадратов" - есть риск обрушения - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Пожар в Алуште охватил 1500 "квадратов" - есть риск обрушения

Спасатели привлекают дополнительные силы и средства для тушения пожара в офисном здании Алушты. Предварительная площадь пожара выросла до 1500 квадратных... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T17:42

2026-07-29T17:42

2026-07-29T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Спасатели привлекают дополнительные силы и средства для тушения пожара в офисном здании Алушты. Предварительная площадь пожара выросла до 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.Днем в среду поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. К месту пожара были оперативно направлены спасатели. Обстановка на месте происшествия осложняется сильным задымлением помещений и высокой горючей загрузкой строения.Всего к тушению привлечены силы РСЧС в составе 48 человек и 18 единиц техники, от МЧС России — 39 человек и 11 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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