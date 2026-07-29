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Пожар в Алуште охватил 1500 "квадратов" - есть риск обрушения - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Пожар в Алуште охватил 1500 "квадратов" - есть риск обрушения
Пожар в Алуште охватил 1500 "квадратов" - есть риск обрушения - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Пожар в Алуште охватил 1500 "квадратов" - есть риск обрушения
Спасатели привлекают дополнительные силы и средства для тушения пожара в офисном здании Алушты. Предварительная площадь пожара выросла до 1500 квадратных... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T17:42
2026-07-29T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Спасатели привлекают дополнительные силы и средства для тушения пожара в офисном здании Алушты. Предварительная площадь пожара выросла до 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.Днем в среду поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. К месту пожара были оперативно направлены спасатели. Обстановка на месте происшествия осложняется сильным задымлением помещений и высокой горючей загрузкой строения.Всего к тушению привлечены силы РСЧС в составе 48 человек и 18 единиц техники, от МЧС России — 39 человек и 11 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Пожар в Алуште охватил 1500 "квадратов" - есть риск обрушения

МЧС: пожар в офисном здании в Алуште охватил 1500 "квадратов" - есть риск обрушения

17:42 29.07.2026 (обновлено: 18:02 29.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Спасатели привлекают дополнительные силы и средства для тушения пожара в офисном здании Алушты. Предварительная площадь пожара выросла до 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.
Днем в среду поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. К месту пожара были оперативно направлены спасатели.
"Подразделения реагируют по второму рангу пожара. На место выехала Служба пожаротушения Главного управления, привлечены водовозки от организаций "Вода Крыма" и "Благоустройство", администрация городского округа, сотрудники служб жизнеобеспечения города", - сообщили в ведомстве.
Обстановка на месте происшествия осложняется сильным задымлением помещений и высокой горючей загрузкой строения.
"Здание старой постройки, это создает угрозу обрушения конструкций при длительном термическом воздействии. Предварительная площадь пожара 1500 кв.м", - проинформировали в МЧС.
Всего к тушению привлечены силы РСЧС в составе 48 человек и 18 единиц техники, от МЧС России — 39 человек и 11 единиц техники.
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