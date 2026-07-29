https://crimea.ria.ru/20260729/polsha-predlozhila-kievu-proizvodit-rakety-patriot-na-ee-territorii-1158069532.html

Польша предложила Киеву производить ракеты Patriot на ее территории

Польша предложила Киеву производить ракеты Patriot на ее территории - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Польша предложила Киеву производить ракеты Patriot на ее территории

В Польше предложили Украине разместить на ее территории производство ракет для ЗРК Patriot. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T11:36

2026-07-29T11:36

2026-07-29T11:36

patriot (зенитный ракетный комплекс)

польша

украина

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Польше предложили Украине разместить на ее территории производство ракет для ЗРК Patriot. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.9 июля президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot."Я считаю, что Польша должна делать это вместе с Украиной", - заключил он.Ранее бундестаг проголосовал против предложения партии "Зеленые" усилить военную и гуманитарную поддержку Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФШаги Европы по украинскому вопросу ведут к третьей мировой – Симоньян

польша

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

patriot (зенитный ракетный комплекс), польша, украина, поставки западного оружия украине, новости