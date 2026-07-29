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Польша предложила Киеву производить ракеты Patriot на ее территории
Польша предложила Киеву производить ракеты Patriot на ее территории - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Польша предложила Киеву производить ракеты Patriot на ее территории
В Польше предложили Украине разместить на ее территории производство ракет для ЗРК Patriot. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T11:36
2026-07-29T11:36
2026-07-29T11:36
patriot (зенитный ракетный комплекс)
польша
украина
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Польше предложили Украине разместить на ее территории производство ракет для ЗРК Patriot. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.9 июля президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot."Я считаю, что Польша должна делать это вместе с Украиной", - заключил он.Ранее бундестаг проголосовал против предложения партии "Зеленые" усилить военную и гуманитарную поддержку Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФШаги Европы по украинскому вопросу ведут к третьей мировой – Симоньян
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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patriot (зенитный ракетный комплекс), польша, украина, поставки западного оружия украине, новости
Польша предложила Киеву производить ракеты Patriot на ее территории
Польша предложила Украине производить ракеты Patriot на ее территории
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Польше предложили Украине разместить на ее территории производство ракет для ЗРК Patriot. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
9 июля президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.
"Я не думаю, что возможно строительство фабрики по производству ракет Patriot на территории, объятой войной. Но это возможно на территории Польши", - цитирует министра РИА Новости.
"Я считаю, что Польша должна делать это вместе с Украиной", - заключил он.
Ранее бундестаг проголосовал против
предложения партии "Зеленые" усилить военную и гуманитарную поддержку Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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