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Погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Погода в Крыму в среду

В среду в Крыму без осадков, лишь ночью в восточных районах вероятен кратковременный дождь с грозой, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T00:01

2026-07-29T00:01

2026-07-29T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, лишь ночью в восточных районах вероятен кратковременный дождь с грозой, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 7-12 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +24...+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +20 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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