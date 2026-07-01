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Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Погода в Крыму в среду
В среду в Крыму без осадков, лишь ночью в восточных районах вероятен кратковременный дождь с грозой, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, лишь ночью в восточных районах вероятен кратковременный дождь с грозой, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 7-12 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +24...+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +20 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в среду

В Крыму в среду до +29 градусов и без осадков

00:01 29.07.2026
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, лишь ночью в восточных районах вероятен кратковременный дождь с грозой, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +21, днем +24…+29 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26...+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 7-12 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +24...+26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +20 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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