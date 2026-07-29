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Подросток на мопеде сбил 89-летнюю женщину в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Подросток на мопеде сбил 89-летнюю женщину в Севастополе
Подросток на мопеде сбил 89-летнюю женщину в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Подросток на мопеде сбил 89-летнюю женщину в Севастополе
В Севастополе 15-летний подросток на мопеде совершил наезд на пожилую женщину, пенсионерку с травмами доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T20:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летний подросток на мопеде совершил наезд на пожилую женщину, пенсионерку с травмами доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Уточняется, что несовершеннолетний водитель был трезв. В отношении подростка составлен административный материал за управление транспортом без прав. Пострадавшей назначили штраф в 1000 рублей за переход проезжей части в неположенном месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП на Кубани: есть погибшая и пострадавшиеДвое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в КрымуТри человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе
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Подросток на мопеде сбил 89-летнюю женщину в Севастополе

Подросток на мопеде сбил 89-летнюю женщину в Севастополе

20:58 29.07.2026 (обновлено: 21:01 29.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летний подросток на мопеде совершил наезд на пожилую женщину, пенсионерку с травмами доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"В районе дома № 6/1 на улице Драпушко 15-летний водитель мопеда Honda совершил наезд на 89-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пенсионерка получила травмы и доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что несовершеннолетний водитель был трезв. В отношении подростка составлен административный материал за управление транспортом без прав. Пострадавшей назначили штраф в 1000 рублей за переход проезжей части в неположенном месте.
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