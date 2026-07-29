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Под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР

Под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР

Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР и Сумской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T12:23

2026-07-29T12:23

2026-07-29T12:25

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

донецкая народная республика (днр)

сумская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР и Сумской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области.Накануне подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР.До этого российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР.В четверг стало известно об освобождении населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики.22 июля в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.21 июля стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

сумская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), сумская область