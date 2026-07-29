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Под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР
Под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР
Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР и Сумской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T12:23
2026-07-29T12:25
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
сумская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР и Сумской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области.Накануне подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР.До этого российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР.В четверг стало известно об освобождении населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики.22 июля в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.21 июля стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), сумская область
Под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР

Российские войска освободили Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области

12:23 29.07.2026 (обновлено: 12:25 29.07.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоец группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО.
Боец группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР и Сумской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
Кроме того, бойцы группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области.
Накануне подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР.
До этого российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР.
В четверг стало известно об освобождении населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики.
22 июля в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.
21 июля стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)Сумская область
 
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Заголовок открываемого материала
12:23Под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР
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