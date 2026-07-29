https://crimea.ria.ru/20260729/pik-sezona-enterovirusnoy-infektsii-priblizhaetsya---chto-nuzhno-znat-1158075212.html

Пик сезона энтеровирусной инфекции приближается - что нужно знать

Пик сезона энтеровирусной инфекции приближается - что нужно знать - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Пик сезона энтеровирусной инфекции приближается - что нужно знать

Пик заболеваемости энтеровирусной инфекцией приходится на август-сентябрь, а главными факторами ее распространения являются активный купальный сезон и... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T21:32

2026-07-29T21:32

2026-07-29T21:32

роспотребнадзор

виктория гудзь

инфекции

здоровье

крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Пик заболеваемости энтеровирусной инфекцией приходится на август-сентябрь, а главными факторами ее распространения являются активный купальный сезон и употребления в пищу населением большого количества сырых овощей и фруктов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь."Энтеровирусная инфекция представляет собой группу острых инфекционных заболеваний, которые, как правило, проявляются в определенные сезоны года. Для энтеровирусной инфекции пик заболеваемости приходится на летне-осенний период. Если брать широкий промежуток, то это - июль-октябрь", - отметила она.Главными сезонными факторами, которые на это влияют, по информации специалиста, прежде всего являются повышенная активность людей на водоемах в купальный сезон, употребление большого количества фруктов и овощей, а также массовое пребывание людей в организованных коллективах.Эксперт обратила внимание, что сложность диагностики данной вирусной инфекции заключается во множестве проявляемых симптомов."Она может проявляться как ангина, как энтеровирусная экзантема или сыпь, в виде обычной острой респираторной вирусной инфекции. Есть еще такое понятие, как малая болезнь или летний грипп. То есть проявляется лихорадкой, слабостью, головной болью, но катаральных проявлений нет. Энтеровирусная диарея проявляется также по типу острой кишечной инфекции. Этот полиморфизм клинической картины не всегда позволяет своевременно и правильно поставить диагноз", - пояснила Виктория Гудзь.В группе риска по данной инфекции, добавила она, находятся прежде всего дети, в силу своего возраста и сложности соблюдения ими правил личной гигиены, а также пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.По причине того, что вакцина от данной инфекции пока не разработана, сейчас особенно необходимо соблюдать профилактические меры по недопущению заболевания, напомнила она."Прежде всего, необходимо тщательно мыть руки — это самое важное правило. Нужно это делать после улицы, после туалета, перед едой. Если вы ухаживаете за ребенком, руки надо мыть тщательно. В поездках или на прогулке, если нет возможности помыть руки, выручают антисептические салфетки, гели, различные антисептики. Не стоит, если у вас не обработаны руки, трогать лицо, слизистые, потому что вирус очень легко протекает через слизистые оболочки глаз, носа, рта. Поэтому необходимо избегать этих касаний и приучать к этому своих детей", - рассказала эксперт эпидемиологического надзора.В связи с тем, что одним из факторов передачи инфекции является вода, добавила она, необходимо употреблять только бутилированную или кипяченую воду, не использовать для питья сомнительные источники.В сезон купания, дополнила она, лучше выбирать оборудованные пляжи, бассейны, где воду регулярно обеззараживают и контролируют ее качество.В Крыму сейчас, по информации собеседницы, всплеска данной инфекции не наблюдается и эпидситуация спокойная. Однако, впереди еще особенно жаркий на полуострове август, а также начало сентября, когда стартует новый учебный год и формируются детские организованные коллективы, заключила она.В период с 27 июля по 6 августа 2026 года в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора открыт телефон "горячей линии" (+79789191135) по консультированию граждан основным аспектам профилактики энтеровирусной инфекции. Время работы телефона "горячей линии: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон кишечных инфекций – чем чаще болеют в жаруДети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасностиОпасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жару

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, виктория гудзь, инфекции, здоровье, крым, безопасность