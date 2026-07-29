https://crimea.ria.ru/20260729/pavla-durova-obyavili-v-mezhdunarodnyy-rozysk-1158064343.html

Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму и объявили в розыск

Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму и объявили в розыск - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму и объявили в розыск

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности,... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T08:55

2026-07-29T08:55

2026-07-29T09:03

павел дуров

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Об этом сообщили в ФСБ России.По информации ведомства, администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.Тelegram создан Павлом Дуровым в 2013 году. Число ежемесячных активных пользователей мессенджера превышает 1 миллиард.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), telegram, новости