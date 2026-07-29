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Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму и объявили в розыск
Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму и объявили в розыск - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму и объявили в розыск
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности,... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T08:55
2026-07-29T08:55
2026-07-29T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Об этом сообщили в ФСБ России.По информации ведомства, администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.Тelegram создан Павлом Дуровым в 2013 году. Число ежемесячных активных пользователей мессенджера превышает 1 миллиард.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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павел дуров, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), telegram, новости
Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму и объявили в розыск
ФСБ предъявила Дурову обвинение в содействии терроризму - он в международном розыске
08:55 29.07.2026 (обновлено: 09:03 29.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Об этом сообщили в ФСБ России.
По информации ведомства, администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
"Руководителю администрации Telegram П.Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск", - цитирует сообщение РИА Новости.
Тelegram создан Павлом Дуровым в 2013 году. Число ежемесячных активных пользователей мессенджера превышает 1 миллиард.
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