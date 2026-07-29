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Панорама Севастополя за два месяца получила в дар десятки экспонатов

Панорама Севастополя за два месяца получила в дар десятки экспонатов - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Панорама Севастополя за два месяца получила в дар десятки экспонатов

Менее чем за два месяца Музей обороны Севастополя получил в дар десятки ценных экспонатов, которые станут частью экспозиции. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T09:03

2026-07-29T09:03

2026-07-29T09:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Менее чем за два месяца Музей обороны Севастополя получил в дар десятки ценных экспонатов, которые станут частью экспозиции. Об этом журналистам сообщил директор музея Михаил Смородкин.По его словам, после атаки здания Панорамы 10 июня, к руководству музея обратилось много жителей города с предложением помощи. Люди выражали слова поддержки, предлагали финансовую помощь, а также изъявляли желание передать в дар музею ценные предметы.Во вторник в Культурно-выставочном центре Музея обороны Севастополя прошел День дарителя. Встреча состоялась в формате диалога с посетителями. Каждый даритель лично представил предметы, которые передал музею. В экспозиции были показаны также предметы, переданные в дар музею севастопольцами и гостями города в течение этого года.Дарителем выступил и Центральный Музей Тавриды. Директор музея Андрей Мальгин передал коллегам исторические фотографии восстановления Панорамы.Кандидат исторических наук, председатель общественной организации "Исторический клуб "Севастополь Таврический" Вадим Прокопенков подарил коллекцию статей из печатных изданий на иностранных языках периода середины XIX века.Также была представлена Флейта-пикколо второй половины XIX века, которую музею весной этого года подарил житель Севастополя.В ночь на 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию Панорамы на Историческом бульваре в центре Севастополя, масштабное полотно "Штурм 6 июня 1855 года", восстановленное советскими художниками к 100-летию Крымской войны по шедевру Франца Рубо, было почти полностью уничтожено огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя"Практически уничтожено внутри": Панораму не успели открыть после реставрацииЦенные находки под завалами: что обнаружили в Панораме Севастополя

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, музеи крыма, панорама, михаил смородкин, история, общество