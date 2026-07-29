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Обзор цен на крымские фрукты и овощи в разгар лета

Обзор цен на крымские фрукты и овощи в разгар лета - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Обзор цен на крымские фрукты и овощи в разгар лета

В разгар лета крымские рыночные прилавки и цены на фрукты и овощи все больше радуют жителей и гостей полуострова. Журналисты РИА Новости Крым проанализировали... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T06:52

2026-07-29T06:52

2026-07-29T06:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В разгар лета крымские рыночные прилавки и цены на фрукты и овощи все больше радуют жителей и гостей полуострова. Журналисты РИА Новости Крым проанализировали ассортимент овощных и фруктовых базаров и стоимость даров природы на востоке, западе и в центральном Крыму.Разнообразие овощей и фруктов зашкаливает. На рынке "Привоз" в Симферополе одного картофеля было с десяток видов по разной цене от 60 до 170 рублей за килограмм, также несколько сортов дынь с разными вкусовыми качествами, и помидоров. Дыни – самые дешевые из всего ассортимента: их в Симферополе можно купить по 20 рублей за кило, а в Севастополе такие будут стоить в пять раз дороже. Цена арбузов – от 30 до 55 рублей за килограмм.Наступил сезон потрясающих крымских персиков, который продлится до середины августа, и слив – эти косточковые можно будет купить и до глубокой осени. Персики от 85 рублей за килограмм в Симферополе до 195 в Севастополе. Есть разные размеры, сорта, и качества лежкости. Диапазон цен на сливу тоже очень разный: от 110 рублей в Симферополе до 250 в Севастополе.На рынках стал появляться крымский инжир по 300 рублей за килограмм, но пока продают и фундук, и миндаль прошлогоднего урожая (и те, и другие орехи по 600 рублей за кило в Симферополе).Появились и летние яблоки. Румяные и ароматные, только из садов – они по 150 рублей за килограмм. А вот виноград скорее всего не местный: проезжая по Крыму, видишь, что грозди на лозах совсем еще зеленые. Виноград от 200 до 420 рублей за кило – в зависимости от места, где им торгуют (в Феодосии дороже) и сорта.Теперь редкий гость на прилавках полуострова вишня, ее заметили только в Симферополе по 250 рублей за кило, почти отошла черешня (по 160 рублей), разные цены в разных городах на абрикосы – от 350 за килограмм в Севастополе, на 50 рублей меньше в Феодосии. На 100 – в Симферополе.Ягоды продолжают радовать обилием. Тут, как ни странно, самая дешевая клубника встретилась как раз в городе-герое – по 250 рублей за кило, в Симферополе – по 500. Красная смородина в одну цену – 550 за килограмм, кое-где еще есть крыжовник от 300 до 450 рублей за кило. Голубику стали выращивать в Крыму очень успешно, цена на нее падает: 400-500 рублей за килограмм. Пальму первенства держит севастопольская малина – по 700, в Симферополе за килограмм просят от 480 до 700 рублей.Для рачительных хозяек наступает горячая пора: можно начинать на зиму готовить салаты и маринады, морозить овощи. На рынке "Привоз" в Симферополе цветная капуста по 60-65 рублей, болгарский перец – от 80 до 220 (в Феодосии по 120), морковь по 70, кабачки по 50, цукини по 80 за килограмм. Помидоры от 70 до 160 рублей за кило – невероятного разнообразия вкусов и форм, для закатки и салата. Баклажаны можно в Симферополе встретить и по 80 рублей за кило, и по 170 в Севастополе. В Симферополе в одном месте продавали чудесные корнишоны на маринование по 170 рублей, а в среднем стоимость огурцов – 50-60 рублей за килограмм.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на ценуКусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевикуВ Севастополе фермеры выращивают клубнику в теплицах под классическую музыку

https://crimea.ria.ru/20260727/privedet-li-subsidirovanie-topliva-v-krymu-k-snizheniyu-tsen-1158026642.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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