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Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью

Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью

В Крыму в ночь на среду перекрывали движение по Крымскому мосту, а в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Опасность в региона сохраняется и утром. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T06:03

2026-07-29T06:03

2026-07-29T06:03

крым

новости крыма

севастополь

крымский мост

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транспорт

безопасность республики крым и севастополя

воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на среду перекрывали движение по Крымскому мосту, а в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Опасность в региона сохраняется и утром. Около двух часов ночи в Крыму была объявлена беспилотная опасность. Над полуостровом работали системы противовоздушной обороны. Опасность сохраняется и сейчас.В этот же период был закрыт для транспорта Крымский мост. Ограничения действовали до самого утра - движение было возобновлено к 4:45. У пунктов ручного досмотра с обеих сторон скопились очереди. К пяти утра со стороны Керчи стояли 110 машин, а из Тамани - 175. К шести утра пробка из 85 машин сохраняется на въезде в Крым.В Севастополе ночью дважды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 23:04. Опасность отменили в 3:37, но уже два часа опасность объявили повторно. Она действовала до 5:54 среды.*Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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