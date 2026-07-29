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Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью
Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью
В Крыму в ночь на среду перекрывали движение по Крымскому мосту, а в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Опасность в региона сохраняется и утром. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T06:03
2026-07-29T06:03
2026-07-29T06:03
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на среду перекрывали движение по Крымскому мосту, а в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Опасность в региона сохраняется и утром. Около двух часов ночи в Крыму была объявлена беспилотная опасность. Над полуостровом работали системы противовоздушной обороны. Опасность сохраняется и сейчас.В этот же период был закрыт для транспорта Крымский мост. Ограничения действовали до самого утра - движение было возобновлено к 4:45. У пунктов ручного досмотра с обеих сторон скопились очереди. К пяти утра со стороны Керчи стояли 110 машин, а из Тамани - 175. К шести утра пробка из 85 машин сохраняется на въезде в Крым.В Севастополе ночью дважды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 23:04. Опасность отменили в 3:37, но уже два часа опасность объявили повторно. Она действовала до 5:54 среды.*Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью
Новости Крыма и Севастополя: что произошло минувшей ночью на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на среду перекрывали движение по Крымскому мосту, а в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Опасность в региона сохраняется и утром.
Около двух часов ночи в Крыму была объявлена беспилотная опасность. Над полуостровом работали системы противовоздушной обороны. Опасность сохраняется и сейчас.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Если Вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" - предупреждали в республиканском главке МЧС России*.
В этот же период был закрыт для транспорта Крымский мост. Ограничения действовали до самого утра - движение было возобновлено к 4:45. У пунктов ручного досмотра с обеих сторон скопились очереди. К пяти утра со стороны Керчи стояли 110 машин, а из Тамани - 175.
К шести утра пробка из 85 машин сохраняется на въезде в Крым.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 85 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - сказано в сообщении канала оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
В Севастополе ночью дважды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 23:04. Опасность отменили в 3:37, но уже два часа опасность объявили повторно. Она действовала до 5:54 среды.
*Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.