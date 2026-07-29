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Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне
Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне на этой неделе. Об этом пишет издание... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T16:10
2026-07-29T16:10
2026-07-29T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне на этой неделе. Об этом пишет издание Haaretz со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По информации издания, офис Зеленского предпринимал попытки связаться с канцелярией Нетаньяху для организации встречи, но израильская сторона так и не ответила.Накануне вечером Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. После этого у Трампа состоялась встреча с Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома сообщила, что обе встречи прошли "очень хорошо".Зеленский после этого написал в своем Telegram-канале, что с Трампом они обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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биньямин нетаньяху, владимир зеленский, новости, политика
Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне
Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне - СМИ
16:10 29.07.2026 (обновлено: 16:24 29.07.2026)