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Ненефтегазовые доходы России выросли на четверть - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Ненефтегазовые доходы России выросли на четверть
Ненефтегазовые доходы России выросли на четверть - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Ненефтегазовые доходы России выросли на четверть
За первые шесть месяцев 2026 года ненефтегазовые доходы России выросли на 25%. Общие поступления в бюджетную систему страны, включая фонды, за полгода... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T11:55
2026-07-29T11:55
россия
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. За первые шесть месяцев 2026 года ненефтегазовые доходы России выросли на 25%. Общие поступления в бюджетную систему страны, включая фонды, за полгода увеличились на 8%, это плюс 2,4 триллиона рублей. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в ходе встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.По его словам, в ФНС прогнозируют дальнейший рост этих налоговых доходов. По словам Мишустина, государство много лет стремилось к тому, чтобы снизить свою зависимость от углеводородов, от такой ренты. Он отметил, что это "очень важный тренд".Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3,6 млрд рублей с начала года, остальные –14,9 млрд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дефицит бюджета составил 11,34 млрд рублейРоссия скоро погасит свой внешний долг – СилуановЭкономика России развивается устойчиво – Путин
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россия, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), михаил мишустин, бюджет, федеральный бюджет, новости, финансы, деньги, экономика
Ненефтегазовые доходы России выросли на четверть

Доля ненефтегазовых доходов в консолидированном бюджете России составляет 90% - ФНС

11:55 29.07.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. За первые шесть месяцев 2026 года ненефтегазовые доходы России выросли на 25%. Общие поступления в бюджетную систему страны, включая фонды, за полгода увеличились на 8%, это плюс 2,4 триллиона рублей. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в ходе встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
"Если говорить о региональных бюджетах, то это тоже плюс 8%. Федеральный бюджет чуть меньше – плюс 6%, это 765 миллиардов рублей. На него немного давят нефтегазовые доходы. При этом ненефтегазовые доходы растут на четверть", – заявил Егоров.
По его словам, в ФНС прогнозируют дальнейший рост этих налоговых доходов.
"Сегодня ненефтегазовые доходы, если говорить о консолидированном бюджете, - это 90% доходов. Что дает нам возможность прогнозировать, что, даже если будут какие‑то нестабильные цены на углеводороды, мы точно обеспечим выполнение", – подчеркнул руководитель ФНС.
По словам Мишустина, государство много лет стремилось к тому, чтобы снизить свою зависимость от углеводородов, от такой ренты. Он отметил, что это "очень важный тренд".
Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3,6 млрд рублей с начала года, остальные –14,9 млрд.
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РоссияНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)Михаил МишустинБюджетФедеральный бюджетНовостиФинансыДеньгиЭкономика
 
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