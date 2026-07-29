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Ненефтегазовые доходы России выросли на четверть
Ненефтегазовые доходы России выросли на четверть - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Ненефтегазовые доходы России выросли на четверть
За первые шесть месяцев 2026 года ненефтегазовые доходы России выросли на 25%. Общие поступления в бюджетную систему страны, включая фонды, за полгода... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T11:55
2026-07-29T11:55
2026-07-29T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. За первые шесть месяцев 2026 года ненефтегазовые доходы России выросли на 25%. Общие поступления в бюджетную систему страны, включая фонды, за полгода увеличились на 8%, это плюс 2,4 триллиона рублей. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в ходе встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.По его словам, в ФНС прогнозируют дальнейший рост этих налоговых доходов. По словам Мишустина, государство много лет стремилось к тому, чтобы снизить свою зависимость от углеводородов, от такой ренты. Он отметил, что это "очень важный тренд".Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3,6 млрд рублей с начала года, остальные –14,9 млрд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дефицит бюджета составил 11,34 млрд рублейРоссия скоро погасит свой внешний долг – СилуановЭкономика России развивается устойчиво – Путин
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россия, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), михаил мишустин, бюджет, федеральный бюджет, новости, финансы, деньги, экономика
Ненефтегазовые доходы России выросли на четверть
Доля ненефтегазовых доходов в консолидированном бюджете России составляет 90% - ФНС