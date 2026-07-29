https://crimea.ria.ru/20260729/neizvestnyy-rasstrelyal-v-biznesmena-v-tule-1158076107.html

Неизвестный расстрелял бизнесмена в Туле

Неизвестный расстрелял бизнесмена в Туле - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Неизвестный расстрелял бизнесмена в Туле

В Туле возбуждено уголовное дело о покушении на убийство местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следкома по Тульской области. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T13:53

2026-07-29T13:53

2026-07-29T14:24

тула

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Туле возбуждено уголовное дело о покушении на убийство местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следкома по Тульской области.Инцидент произошел в среду в подъезде многоквартирного дома на улице Михеева. Неизвестный несколько раз выстрелил в бизнесмена. Мужчину госпитализировали.Следователи работают на месте, они устанавливают лиц, совершивших преступление, а также все обстоятельства произошедшего. Ранее суд в Крыму вынес заочный приговор 55-летнему уроженцу Ингушетии за убийство главы поселка Новофедоровка в 2010 году. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:132 удара ножом: житель Крыма получил 14 лет за жестокое убийство материЖительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссореСевастополец на отдыхе убил знакомого шампуром

тула

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия