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Неизвестный расстрелял бизнесмена в Туле - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Неизвестный расстрелял бизнесмена в Туле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в Туле - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Неизвестный расстрелял бизнесмена в Туле
В Туле возбуждено уголовное дело о покушении на убийство местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следкома по Тульской области. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Туле возбуждено уголовное дело о покушении на убийство местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следкома по Тульской области.Инцидент произошел в среду в подъезде многоквартирного дома на улице Михеева. Неизвестный несколько раз выстрелил в бизнесмена. Мужчину госпитализировали.Следователи работают на месте, они устанавливают лиц, совершивших преступление, а также все обстоятельства произошедшего. Ранее суд в Крыму вынес заочный приговор 55-летнему уроженцу Ингушетии за убийство главы поселка Новофедоровка в 2010 году. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:132 удара ножом: житель Крыма получил 14 лет за жестокое убийство материЖительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссореСевастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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тула, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия
Неизвестный расстрелял бизнесмена в Туле

В Туле возбуждено уголовное дело после покушения на бизнесмена в подъезде

13:53 29.07.2026 (обновлено: 14:24 29.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОружие
Оружие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Туле возбуждено уголовное дело о покушении на убийство местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следкома по Тульской области.
Инцидент произошел в среду в подъезде многоквартирного дома на улице Михеева. Неизвестный несколько раз выстрелил в бизнесмена. Мужчину госпитализировали.
"Следственными органами СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя", - говорится в сообщении СК.
Следователи работают на месте, они устанавливают лиц, совершивших преступление, а также все обстоятельства произошедшего.
Ранее суд в Крыму вынес заочный приговор 55-летнему уроженцу Ингушетии за убийство главы поселка Новофедоровка в 2010 году.
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ТулаНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Происшествия
 
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