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На ЮБК и в Байдарской долине отключили свет из-за неотложных работ

На ЮБК и в Байдарской долине отключили свет из-за неотложных работ - РИА Новости Крым, 29.07.2026

На ЮБК и в Байдарской долине отключили свет из-за неотложных работ

Ряд населенных пунктов на ЮБК и в Байдарской долине временно остались без электроснабжения из-за неотложных работ. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T14:50

2026-07-29T14:50

2026-07-29T14:51

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Ряд населенных пунктов на ЮБК и в Байдарской долине временно остались без электроснабжения из-за неотложных работ. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Без света временно останутся жители поселка Ласпи, ул. Севастопольская, зона ЮБК, мыс Сарыч, с. Тыловое, с. Орлиное, с. Родниковое, с. Подгорное, с. Павловка, с. Широкое, с. Передовое, с. Ново-Бобровка, с. Россошанка, с. Гончарное, с. Резервное, с. Кизиловое, уточнили на предприятии.Ранее также сообщалось, что по всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения.Накануне город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма были обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты. Днем ранее сообщалось, что сложная обстановка с энергообеспечением остается на северо-западе, востоке и юге Крыма. В ряде населенных пунктов возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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