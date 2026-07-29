https://crimea.ria.ru/20260729/na-kubani-iz-sotrudnikov-predpriyatiy-sformiruyut-mobilnye-ognevye-gruppy-1158087133.html

На Кубани из сотрудников предприятий сформируют мобильные огневые группы

На Кубани из сотрудников предприятий сформируют мобильные огневые группы - РИА Новости Крым, 29.07.2026

На Кубани из сотрудников предприятий сформируют мобильные огневые группы

Власти Краснодарского края намерены сформировать мобильные огневые группы (МОГ) из числа сотрудников критически важных предприятий для защиты этих производств... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T19:53

2026-07-29T19:53

2026-07-29T19:53

кубань

краснодарский край

вениамин кондратьев

безопасность

атаки всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края намерены сформировать мобильные огневые группы (МОГ) из числа сотрудников критически важных предприятий для защиты этих производств от атак вражеских БПЛА. Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба региона с участием губернатора региона Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба краевой администрации.Набираемые в МОГи сотрудники подпишут контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, в которых работают, подчеркнули в администрации.Власти края будут ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильной огневой группы по 50 тысяч рублей."Краснодарский край – один из ключевых производителей сельхозпродукции в России. Поэтому мы должны защитить объекты, которые напрямую связаны с продовольственной безопасностью страны. При содействии военных мы продолжаем укреплять систему обороны региона. Но и бизнес так же должен быть заинтересован в защите своих предприятий", – сказал Вениамин Кондратьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, безопасность, атаки всу, новости