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На Кубани из сотрудников предприятий сформируют мобильные огневые группы - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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На Кубани из сотрудников предприятий сформируют мобильные огневые группы
На Кубани из сотрудников предприятий сформируют мобильные огневые группы - РИА Новости Крым, 29.07.2026
На Кубани из сотрудников предприятий сформируют мобильные огневые группы
Власти Краснодарского края намерены сформировать мобильные огневые группы (МОГ) из числа сотрудников критически важных предприятий для защиты этих производств... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T19:53
2026-07-29T19:53
кубань
краснодарский край
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края намерены сформировать мобильные огневые группы (МОГ) из числа сотрудников критически важных предприятий для защиты этих производств от атак вражеских БПЛА. Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба региона с участием губернатора региона Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба краевой администрации.Набираемые в МОГи сотрудники подпишут контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, в которых работают, подчеркнули в администрации.Власти края будут ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильной огневой группы по 50 тысяч рублей."Краснодарский край – один из ключевых производителей сельхозпродукции в России. Поэтому мы должны защитить объекты, которые напрямую связаны с продовольственной безопасностью страны. При содействии военных мы продолжаем укреплять систему обороны региона. Но и бизнес так же должен быть заинтересован в защите своих предприятий", – сказал Вениамин Кондратьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, безопасность, атаки всу, новости
На Кубани из сотрудников предприятий сформируют мобильные огневые группы

На Кубани из работников предприятий сформируют мобильные огневые группы для защиты от БПЛА

19:53 29.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы
Боевая работа мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края намерены сформировать мобильные огневые группы (МОГ) из числа сотрудников критически важных предприятий для защиты этих производств от атак вражеских БПЛА. Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба региона с участием губернатора региона Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба краевой администрации.
"Как отметили участники заседания, одним из эффективных способов защиты объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий является создание мобильных огневых групп. В первую очередь в них должны входить сотрудники этих организаций", - говорится в сообщении.
Набираемые в МОГи сотрудники подпишут контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, в которых работают, подчеркнули в администрации.
Власти края будут ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильной огневой группы по 50 тысяч рублей.
"Краснодарский край – один из ключевых производителей сельхозпродукции в России. Поэтому мы должны защитить объекты, которые напрямую связаны с продовольственной безопасностью страны. При содействии военных мы продолжаем укреплять систему обороны региона. Но и бизнес так же должен быть заинтересован в защите своих предприятий", – сказал Вениамин Кондратьев.
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КубаньКраснодарский крайВениамин КондратьевБезопасностьАтаки ВСУНовости
 
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