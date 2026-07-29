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Мощные удары по Украине: разбиты три судна с военным грузом и резервуар ГСМ
Мощные удары по Украине: разбиты три судна с военным грузом и резервуар ГСМ - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Мощные удары по Украине: разбиты три судна с военным грузом и резервуар ГСМ
Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары беспилотниками и ракетами по трем сухогрузам с военным грузом для ВСУ в порту "Южный" и в море близ острова... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T18:02
2026-07-29T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары беспилотниками и ракетами по трем сухогрузам с военным грузом для ВСУ в порту "Южный" и в море близ острова Змеиный. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в порту "Одесса" поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для нужд украинской армии, добавили в ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили, что вечером 28 июля и ночью 29 июля Вооруженные силы России беспилотниками поразили порты в Николаеве, Одессе и области, а также ударили по сухогрузам с вооружением для ВСУ в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ атаковали порт в Николаеве и ударили по сухогрузу возле ОдессыВС РФ поразили балкер в Черном море и килекторное судноУдары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве
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РИА Новости Крым
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удары по украине, украина, одесса, сухогруз, новости сво, министерство обороны рф
Мощные удары по Украине: разбиты три судна с военным грузом и резервуар ГСМ
Армия России нанесла удары по портам Украины и разбила сухогрузы и резервуар с ГСМ