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Мощные удары по Украине: разбиты три судна с военным грузом и резервуар ГСМ - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Мощные удары по Украине: разбиты три судна с военным грузом и резервуар ГСМ
Мощные удары по Украине: разбиты три судна с военным грузом и резервуар ГСМ - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Мощные удары по Украине: разбиты три судна с военным грузом и резервуар ГСМ
Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары беспилотниками и ракетами по трем сухогрузам с военным грузом для ВСУ в порту "Южный" и в море близ острова... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T18:02
2026-07-29T18:02
удары по украине
украина
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сухогруз
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары беспилотниками и ракетами по трем сухогрузам с военным грузом для ВСУ в порту "Южный" и в море близ острова Змеиный. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в порту "Одесса" поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для нужд украинской армии, добавили в ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили, что вечером 28 июля и ночью 29 июля Вооруженные силы России беспилотниками поразили порты в Николаеве, Одессе и области, а также ударили по сухогрузам с вооружением для ВСУ в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ атаковали порт в Николаеве и ударили по сухогрузу возле ОдессыВС РФ поразили балкер в Черном море и килекторное судноУдары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве
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удары по украине, украина, одесса, сухогруз, новости сво, министерство обороны рф
Мощные удары по Украине: разбиты три судна с военным грузом и резервуар ГСМ

Армия России нанесла удары по портам Украины и разбила сухогрузы и резервуар с ГСМ

18:02 29.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары беспилотниками и ракетами по трем сухогрузам с военным грузом для ВСУ в порту "Южный" и в море близ острова Змеиный. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Южный" – два сухогруза, доставившие грузы военного назначения; на переходе морем (северо-западнее острова Змеиный) сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ в порт "Одесса", - говорится в сообщении.
Кроме того, в порту "Одесса" поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для нужд украинской армии, добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что вечером 28 июля и ночью 29 июля Вооруженные силы России беспилотниками поразили порты в Николаеве, Одессе и области, а также ударили по сухогрузам с вооружением для ВСУ в Черном море.
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Удары по УкраинеУкраинаОдессаСухогрузНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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