https://crimea.ria.ru/20260729/massirovannaya-ataka-vsu-na-taganrog--chislo-ranennykh-rastet-1158063593.html

Массированная атака ВСУ на Таганрог – число раненных растет

Массированная атака ВСУ на Таганрог – число раненных растет - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Массированная атака ВСУ на Таганрог – число раненных растет

Еще один человек пострадал в результате массированной атаки ВСУ на Ростовскую область. Над регионом уничтожено около шести десятков беспилотников и ракеты в... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T08:13

2026-07-29T08:13

2026-07-29T08:26

ростовская область

таганрог

атаки всу

происшествия

юрий слюсарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Еще один человек пострадал в результате массированной атаки ВСУ на Ростовскую область. Над регионом уничтожено около шести десятков беспилотников и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Утром в среду стало известно, что дин человек погиб и один пострадал при падении обломков украинской ракеты на жилую многоэтажку в Таганроге.Кроме того, по его информации, в Таганроге обнаружен еще один пострадавший. "В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь", - уточнил губернатор.Из многоквартирного дома, поврежденного обломками ракеты, людей эвакуировали в пункт временного размещения, им оказана вся необходимая помощь, уточнил губернатор. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

таганрог

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, таганрог, атаки всу, происшествия, юрий слюсарь, новости, новости сво, новости