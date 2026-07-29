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Массированная атака ВСУ на Таганрог – число раненных растет - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Массированная атака ВСУ на Таганрог – число раненных растет
Массированная атака ВСУ на Таганрог – число раненных растет - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Массированная атака ВСУ на Таганрог – число раненных растет
Еще один человек пострадал в результате массированной атаки ВСУ на Ростовскую область. Над регионом уничтожено около шести десятков беспилотников и ракеты в... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T08:13
2026-07-29T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Еще один человек пострадал в результате массированной атаки ВСУ на Ростовскую область. Над регионом уничтожено около шести десятков беспилотников и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Утром в среду стало известно, что дин человек погиб и один пострадал при падении обломков украинской ракеты на жилую многоэтажку в Таганроге.Кроме того, по его информации, в Таганроге обнаружен еще один пострадавший. "В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь", - уточнил губернатор.Из многоквартирного дома, поврежденного обломками ракеты, людей эвакуировали в пункт временного размещения, им оказана вся необходимая помощь, уточнил губернатор. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, таганрог, атаки всу, происшествия, юрий слюсарь, новости, новости сво, новости
Массированная атака ВСУ на Таганрог – число раненных растет

В Ростовской области при массированной атаке ВСУ повреждены дома и морской порт

08:13 29.07.2026 (обновлено: 08:26 29.07.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Еще один человек пострадал в результате массированной атаки ВСУ на Ростовскую область. Над регионом уничтожено около шести десятков беспилотников и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Утром в среду стало известно, что дин человек погиб и один пострадал при падении обломков украинской ракеты на жилую многоэтажку в Таганроге.
"Ростовская область сегодня ночью вновь подвергалась массированной воздушной атаке. Уничтожено около шести десятков БПЛА и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и 4 районах области - Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском, Таганрогском заливе", - написал он в МАКС.
Кроме того, по его информации, в Таганроге обнаружен еще один пострадавший.
"В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь", - уточнил губернатор.
Из многоквартирного дома, поврежденного обломками ракеты, людей эвакуировали в пункт временного размещения, им оказана вся необходимая помощь, уточнил губернатор.

"В результате падения обломков БПЛА еще в одном районе Таганрога повреждены частные дома. Возгорания нет. Пострадавших нет. Также обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Возгораний не было. Пострадавших нет", - добавил Слюсарь.

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Ростовская областьТаганрогАтаки ВСУПроисшествияЮрий СлюсарьНовостиНовости СВОНовости
 
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