https://crimea.ria.ru/20260729/kvartiru-krymchanki-dvazhdy-obokrali-posle-pozhara-1158073168.html
Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара
Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара
В Ялте мужчина и 18-летний парень пойдут под суд за кражи из квартиры местной жительницы после крупного пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в МВД по РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T12:54
2026-07-29T12:54
2026-07-29T12:54
крым
ялта
кража
происшествия
мвд по республике крым
уголовный кодекс
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1d/1158072932_0:636:1440:1446_1920x0_80_0_0_f606d04d979a36f9c58a1fcf1baa4695.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Ялте мужчина и 18-летний парень пойдут под суд за кражи из квартиры местной жительницы после крупного пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Злоумышленники не были знакомы и действовали отдельно друг от друга, отметили правоохранители. Первый обвиняемый, 44‑летний ялтинец, был пойман с краденным обогревателем прямо на месте преступления. Мужчина знал о произошедшем в доме пожаре и пошел туда в надежде найти ценное имущество жильцов. В одном из общих коридоров он похитил вещи потерпевшей на общую сумму более 16 тысяч рублей.18‑летний житель Ялты пришел к сгоревшему дому вместе с друзьями, чтобы посмотреть на последствия пожара. Оказавшись внутри здания, в одной из квартир он нашел музыкальный синтезатор и забрал себе. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что в Керчи завели уголовное дело на местного жителя, который ограбил ювелирный магазин, воспользовавшись сложной на тот момент обстановкой в городе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшераВ Севастополе задержали малолетних воров-серийниковВынесли из гаража 13 канистр: в Крыму задержали похитителей бензина
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1d/1158072932_0:296:1440:1376_1920x0_80_0_0_3d901ad7e9976cbd3da807c67e7000a0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, кража, происшествия, мвд по республике крым, уголовный кодекс, новости крыма
Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара
В Ялте юноша и мужчина обчистили квартиру местной жительницы после пожара
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Ялте мужчина и 18-летний парень пойдут под суд за кражи из квартиры местной жительницы после крупного пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Злоумышленники не были знакомы и действовали отдельно друг от друга, отметили правоохранители. Первый обвиняемый, 44‑летний ялтинец, был пойман с краденным обогревателем прямо на месте преступления. Мужчина знал о произошедшем в доме пожаре и пошел туда в надежде найти ценное имущество жильцов. В одном из общих коридоров он похитил вещи потерпевшей на общую сумму более 16 тысяч рублей.
18‑летний житель Ялты пришел к сгоревшему дому вместе с друзьями, чтобы посмотреть на последствия пожара. Оказавшись внутри здания, в одной из квартир он нашел музыкальный синтезатор и забрал себе. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.
"В ходе обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли похищенное имущество... В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу", – рассказали в полиции Крыма.
Ранее сообщалось, что в Керчи завели уголовное дело
на местного жителя, который ограбил ювелирный магазин, воспользовавшись сложной на тот момент обстановкой в городе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: