https://crimea.ria.ru/20260729/kvartiru-krymchanki-dvazhdy-obokrali-posle-pozhara-1158073168.html

Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара

Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара

В Ялте мужчина и 18-летний парень пойдут под суд за кражи из квартиры местной жительницы после крупного пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в МВД по РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T12:54

2026-07-29T12:54

2026-07-29T12:54

крым

ялта

кража

происшествия

мвд по республике крым

уголовный кодекс

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1d/1158072932_0:636:1440:1446_1920x0_80_0_0_f606d04d979a36f9c58a1fcf1baa4695.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Ялте мужчина и 18-летний парень пойдут под суд за кражи из квартиры местной жительницы после крупного пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Злоумышленники не были знакомы и действовали отдельно друг от друга, отметили правоохранители. Первый обвиняемый, 44‑летний ялтинец, был пойман с краденным обогревателем прямо на месте преступления. Мужчина знал о произошедшем в доме пожаре и пошел туда в надежде найти ценное имущество жильцов. В одном из общих коридоров он похитил вещи потерпевшей на общую сумму более 16 тысяч рублей.18‑летний житель Ялты пришел к сгоревшему дому вместе с друзьями, чтобы посмотреть на последствия пожара. Оказавшись внутри здания, в одной из квартир он нашел музыкальный синтезатор и забрал себе. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что в Керчи завели уголовное дело на местного жителя, который ограбил ювелирный магазин, воспользовавшись сложной на тот момент обстановкой в городе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшераВ Севастополе задержали малолетних воров-серийниковВынесли из гаража 13 канистр: в Крыму задержали похитителей бензина

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, кража, происшествия, мвд по республике крым, уголовный кодекс, новости крыма