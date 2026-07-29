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Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара
Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара
В Ялте мужчина и 18-летний парень пойдут под суд за кражи из квартиры местной жительницы после крупного пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в МВД по РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T12:54
2026-07-29T12:54
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кража
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Ялте мужчина и 18-летний парень пойдут под суд за кражи из квартиры местной жительницы после крупного пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Злоумышленники не были знакомы и действовали отдельно друг от друга, отметили правоохранители. Первый обвиняемый, 44‑летний ялтинец, был пойман с краденным обогревателем прямо на месте преступления. Мужчина знал о произошедшем в доме пожаре и пошел туда в надежде найти ценное имущество жильцов. В одном из общих коридоров он похитил вещи потерпевшей на общую сумму более 16 тысяч рублей.18‑летний житель Ялты пришел к сгоревшему дому вместе с друзьями, чтобы посмотреть на последствия пожара. Оказавшись внутри здания, в одной из квартир он нашел музыкальный синтезатор и забрал себе. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что в Керчи завели уголовное дело на местного жителя, который ограбил ювелирный магазин, воспользовавшись сложной на тот момент обстановкой в городе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшераВ Севастополе задержали малолетних воров-серийниковВынесли из гаража 13 канистр: в Крыму задержали похитителей бензина
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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крым, ялта, кража, происшествия, мвд по республике крым, уголовный кодекс, новости крыма
Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара

В Ялте юноша и мужчина обчистили квартиру местной жительницы после пожара

12:54 29.07.2026
 
© МВД по Республике КрымВ Ялте юноша и мужчина обчистили квартиру местной жительницы после пожара
В Ялте юноша и мужчина обчистили квартиру местной жительницы после пожара
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Ялте мужчина и 18-летний парень пойдут под суд за кражи из квартиры местной жительницы после крупного пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Злоумышленники не были знакомы и действовали отдельно друг от друга, отметили правоохранители. Первый обвиняемый, 44‑летний ялтинец, был пойман с краденным обогревателем прямо на месте преступления. Мужчина знал о произошедшем в доме пожаре и пошел туда в надежде найти ценное имущество жильцов. В одном из общих коридоров он похитил вещи потерпевшей на общую сумму более 16 тысяч рублей.
18‑летний житель Ялты пришел к сгоревшему дому вместе с друзьями, чтобы посмотреть на последствия пожара. Оказавшись внутри здания, в одной из квартир он нашел музыкальный синтезатор и забрал себе. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.
"В ходе обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли похищенное имущество... В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу", – рассказали в полиции Крыма.
Ранее сообщалось, что в Керчи завели уголовное дело на местного жителя, который ограбил ювелирный магазин, воспользовавшись сложной на тот момент обстановкой в городе.
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