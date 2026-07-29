Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза
У Крымского моста к обеду среды в четыре раза выросла очередь из Керчи
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. У Крымского моста к 14:00 в четыре раза увеличился автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
В ночь на 29 июля Крымский мост был закрыт. Ограничения действовали до самого утра - движение было возобновлено к 4:45. У пунктов ручного досмотра с обеих сторон скопились очереди. К пяти утра со стороны Керчи стояли 110 машин, а из Тамани - 175. К шести утра пробка из 85 машин была на въезде в Крым. К 7:00 проезд был свободен. К 11 утра начала скапливаться очередь со стороны Керчи.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 190 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - отмечается в сообщении.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.