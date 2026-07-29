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Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза
У Крымского моста к 14:00 в четыре раза увеличился автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные канала... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T14:19
2026-07-29T14:19
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. У Крымского моста к 14:00 в четыре раза увеличился автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.В ночь на 29 июля Крымский мост был закрыт. Ограничения действовали до самого утра - движение было возобновлено к 4:45. У пунктов ручного досмотра с обеих сторон скопились очереди. К пяти утра со стороны Керчи стояли 110 машин, а из Тамани - 175. К шести утра пробка из 85 машин была на въезде в Крым. К 7:00 проезд был свободен. К 11 утра начала скапливаться очередь со стороны Керчи.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза

У Крымского моста к обеду среды в четыре раза выросла очередь из Керчи

14:19 29.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. У Крымского моста к 14:00 в четыре раза увеличился автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
В ночь на 29 июля Крымский мост был закрыт. Ограничения действовали до самого утра - движение было возобновлено к 4:45. У пунктов ручного досмотра с обеих сторон скопились очереди. К пяти утра со стороны Керчи стояли 110 машин, а из Тамани - 175. К шести утра пробка из 85 машин была на въезде в Крым. К 7:00 проезд был свободен. К 11 утра начала скапливаться очередь со стороны Керчи.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 190 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - отмечается в сообщении.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
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