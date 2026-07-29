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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
У Крымского моста к 19:00 перед пунктами досмотра в очереди стоят 160 машин. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T19:07
2026-07-29T19:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. У Крымского моста к 19:00 перед пунктами досмотра в очереди стоят 160 машин. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.В ночь на 29 июля Крымский мост был закрыт. Ограничения действовали до самого утра - движение было возобновлено к 4:45. У пунктов ручного досмотра с обеих сторон скопились очереди. К пяти утра со стороны Керчи стояли 110 машин, а из Тамани - 175. К шести утра пробка из 85 машин была на въезде в Крым. К 7:00 проезд был свободен. К 11 утра начала скапливаться очередь со стороны Керчи. В течение дня периодически снова возникала очередь.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, новости крыма, очереди на крымском мосту, транспорт, керченский пролив, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды

Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды

19:07 29.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. У Крымского моста к 19:00 перед пунктами досмотра в очереди стоят 160 машин. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
В ночь на 29 июля Крымский мост был закрыт. Ограничения действовали до самого утра - движение было возобновлено к 4:45. У пунктов ручного досмотра с обеих сторон скопились очереди. К пяти утра со стороны Керчи стояли 110 машин, а из Тамани - 175. К шести утра пробка из 85 машин была на въезде в Крым. К 7:00 проезд был свободен. К 11 утра начала скапливаться очередь со стороны Керчи. В течение дня периодически снова возникала очередь.
"По состоянию на 19 часов среды в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 160 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - отмечается в сообщении.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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