Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. У Крымского моста к 19:00 перед пунктами досмотра в очереди стоят 160 машин. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
В ночь на 29 июля Крымский мост был закрыт. Ограничения действовали до самого утра - движение было возобновлено к 4:45. У пунктов ручного досмотра с обеих сторон скопились очереди. К пяти утра со стороны Керчи стояли 110 машин, а из Тамани - 175. К шести утра пробка из 85 машин была на въезде в Крым. К 7:00 проезд был свободен. К 11 утра начала скапливаться очередь со стороны Керчи. В течение дня периодически снова возникала очередь.
"По состоянию на 19 часов среды в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 160 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - отмечается в сообщении.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.