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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды

Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды

У Крымского моста к 19:00 перед пунктами досмотра в очереди стоят 160 машин. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T19:07

2026-07-29T19:07

2026-07-29T19:07

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. У Крымского моста к 19:00 перед пунктами досмотра в очереди стоят 160 машин. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.В ночь на 29 июля Крымский мост был закрыт. Ограничения действовали до самого утра - движение было возобновлено к 4:45. У пунктов ручного досмотра с обеих сторон скопились очереди. К пяти утра со стороны Керчи стояли 110 машин, а из Тамани - 175. К шести утра пробка из 85 машин была на въезде в Крым. К 7:00 проезд был свободен. К 11 утра начала скапливаться очередь со стороны Керчи. В течение дня периодически снова возникала очередь.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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