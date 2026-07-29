https://crimea.ria.ru/20260729/krymskie-osy-zaschischayut-khersonskuyu-oblast-ot-atak-vsu-1158066868.html

Крымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУ

Крымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Крымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУ

Крымские дроноводы предотвращают попытки воздушных атак ВСУ на российские подразделения в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T10:17

2026-07-29T10:17

2026-07-29T10:17

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

херсонская область

новости сво

810-я бригада черноморского флота вс рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Крымские дроноводы предотвращают попытки воздушных атак ВСУ на российские подразделения в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.Уточняется, что российских дрон-перехватчик уничтожил беспилотники противника. Воздушные атаки ВСУ предотвращают военнослужащие подразделения беспилотных систем 18-й общевойсковой армии Южного военного округа.Ранее сообщалось, что над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу ДнепраВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), херсонская область, новости сво, 810-я бригада черноморского флота вс рф, видео