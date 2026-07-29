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Крымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУ
Крымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Крымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУ
Крымские дроноводы предотвращают попытки воздушных атак ВСУ на российские подразделения в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T10:17
2026-07-29T10:17
2026-07-29T10:17
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
херсонская область
новости сво
810-я бригада черноморского флота вс рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Крымские дроноводы предотвращают попытки воздушных атак ВСУ на российские подразделения в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.Уточняется, что российских дрон-перехватчик уничтожил беспилотники противника. Воздушные атаки ВСУ предотвращают военнослужащие подразделения беспилотных систем 18-й общевойсковой армии Южного военного округа.Ранее сообщалось, что над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу ДнепраВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области
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вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), херсонская область, новости сво, 810-я бригада черноморского флота вс рф, видео
Крымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУ
Военные из Крыма "Осами" громят украинские дроны "Баба Яга" над Херсонской областью