https://crimea.ria.ru/20260729/krymchanin-nelegalno-torgoval--yuvelirnymi-ukrasheniyami-iz-komissionok-1158071686.html
Крымчанин нелегально торговал ювелирными украшениями из комиссионок
Крымчанин нелегально торговал ювелирными украшениями из комиссионок - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Крымчанин нелегально торговал ювелирными украшениями из комиссионок
В Крыму мужчина наладил сбыт крупной партии ювелирных изделий без обязательной государственной маркировки. Общая стоимость украшений оценивается в 17 млн... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T13:23
2026-07-29T13:23
2026-07-29T13:23
крым
прокуратура республики крым
приговор
суд
новости крыма
правосудие
уголовный кодекс
штрафы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1d/1158071382_0:629:960:1169_1920x0_80_0_0_86a4f05d4ba89b3ee51f4bebe1b29c23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму мужчина наладил сбыт крупной партии ювелирных изделий без обязательной государственной маркировки. Общая стоимость украшений оценивается в 17 млн рублей. Рассмотрение уголовного дела завершено, приговор вынесен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ходе следствия установлено, что с 2023 года 36-летний подсудимый осуществлял деятельность в 20 комиссионных магазинах, расположенных в нескольких городах Крыма и в Севастополе.Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 300 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.Ранее сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали женщину, причастную к незаконному сбыту ювелирных изделий их драгоценных металлов на 6,5 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионовДевочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионовПо пути на свадьбу к другу разжились "ювелиркой": в Крыму поймали аферистов
https://crimea.ria.ru/20260729/v-kerchi-maroder-ograbil-yuvelirku-vo-vremya-otrazheniya-ataki-vsu-1158071517.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1d/1158071382_0:449:960:1169_1920x0_80_0_0_07690c59eedc36c7a5de14ac0b81f27c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, прокуратура республики крым, приговор, суд, новости крыма, правосудие, уголовный кодекс, штрафы
Крымчанин нелегально торговал ювелирными украшениями из комиссионок
В Крыму вынесли приговор по делу о нелегальном обороте ювелирных украшений на 17 миллионов