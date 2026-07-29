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Крымчанин нелегально торговал ювелирными украшениями из комиссионок - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Крымчанин нелегально торговал ювелирными украшениями из комиссионок
Крымчанин нелегально торговал ювелирными украшениями из комиссионок - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Крымчанин нелегально торговал ювелирными украшениями из комиссионок
В Крыму мужчина наладил сбыт крупной партии ювелирных изделий без обязательной государственной маркировки. Общая стоимость украшений оценивается в 17 млн... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T13:23
2026-07-29T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму мужчина наладил сбыт крупной партии ювелирных изделий без обязательной государственной маркировки. Общая стоимость украшений оценивается в 17 млн рублей. Рассмотрение уголовного дела завершено, приговор вынесен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ходе следствия установлено, что с 2023 года 36-летний подсудимый осуществлял деятельность в 20 комиссионных магазинах, расположенных в нескольких городах Крыма и в Севастополе.Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 300 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.Ранее сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали женщину, причастную к незаконному сбыту ювелирных изделий их драгоценных металлов на 6,5 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионовДевочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионовПо пути на свадьбу к другу разжились "ювелиркой": в Крыму поймали аферистов
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Крымчанин нелегально торговал ювелирными украшениями из комиссионок

В Крыму вынесли приговор по делу о нелегальном обороте ювелирных украшений на 17 миллионов

13:23 29.07.2026
 
© Прокуратура КрымаКрымчанин нелегально продавал золото из комиссионных магазинов
Крымчанин нелегально продавал золото из комиссионных магазинов
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму мужчина наладил сбыт крупной партии ювелирных изделий без обязательной государственной маркировки. Общая стоимость украшений оценивается в 17 млн рублей. Рассмотрение уголовного дела завершено, приговор вынесен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
В ходе следствия установлено, что с 2023 года 36-летний подсудимый осуществлял деятельность в 20 комиссионных магазинах, расположенных в нескольких городах Крыма и в Севастополе.
"Весной 2024 года обвиняемый приобрел более 1,2 тысячи изделий, изготовленных из драгоценных металлов, ранее бывших в употреблении. Не присвоив обязательную информацию и маркировку в виде двухмерного штрихового кода, он поместил их для дальнейшей продажи в магазинах. Общая рыночная стоимость изъятых изделий составила 17 млн рублей", - говорится в сообщении.
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 300 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.
Ранее сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали женщину, причастную к незаконному сбыту ювелирных изделий их драгоценных металлов на 6,5 миллиона рублей.
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