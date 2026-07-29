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Крупный пожар тушат на киноплощадке в Тверской области - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Крупный пожар тушат на киноплощадке в Тверской области
Крупный пожар тушат на киноплощадке в Тверской области - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Крупный пожар тушат на киноплощадке в Тверской области
Пожар на площади в две тысячи квадратных метров тушат в Тверской области, огонь уничтожил декорации, которые были построены для киносъемок. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T09:23
2026-07-29T09:23
происшествия
пожар
тверская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Пожар на площади в две тысячи квадратных метров тушат в Тверской области, огонь уничтожил декорации, которые были построены для киносъемок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.Пожар произошел в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа, где произошло возгорание декораций для проведения киносъемок, уточнили в ведомстве.Жертв нет. На месте работают 34 специалиста и девять единиц техники, отметили в пресс-службе.По предварительной информации, пожар произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемок, добавили в МЧС.Ранее сообщалось, что в Советском районе Крыма спасатели ликвидировали возгорание на площади в два гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе проводят оценку кровли сгоревшей ПанорамыПочему возникают пожары в лесах КрымаВ трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность
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РИА Новости Крым
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происшествия, пожар, тверская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Крупный пожар тушат на киноплощадке в Тверской области

На киноплощадке в Тверской области тушат пожар на площади в две тысячи "квадратов"

09:23 29.07.2026
 
© МЧС РоссииНа киноплощадке в Тверской области тушат пожар на площади в две тысячи "квадратов"
На киноплощадке в Тверской области тушат пожар на площади в две тысячи квадратов
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Пожар на площади в две тысячи квадратных метров тушат в Тверской области, огонь уничтожил декорации, которые были построены для киносъемок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
Пожар произошел в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа, где произошло возгорание декораций для проведения киносъемок, уточнили в ведомстве.
"По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что огонь охватил 30 строений на площади 2000 кв. м. Огнеборцы отстояли 10 строений, открытое горение ликвидировано, производится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
© МЧС РоссииНа киноплощадке в Тверской области тушат пожар на площади в две тысячи "квадратов"
На киноплощадке в Тверской области тушат пожар на площади в две тысячи квадратов
© МЧС России
Жертв нет. На месте работают 34 специалиста и девять единиц техники, отметили в пресс-службе.
По предварительной информации, пожар произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемок, добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Советском районе Крыма спасатели ликвидировали возгорание на площади в два гектара.
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ПроисшествияПожарТверская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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