https://crimea.ria.ru/20260729/krupnyy-pozhar-tushat-na-kinoploschadke-v-tverskoy-oblasti-1158065312.html

Крупный пожар тушат на киноплощадке в Тверской области

Крупный пожар тушат на киноплощадке в Тверской области - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Крупный пожар тушат на киноплощадке в Тверской области

Пожар на площади в две тысячи квадратных метров тушат в Тверской области, огонь уничтожил декорации, которые были построены для киносъемок. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T09:23

2026-07-29T09:23

2026-07-29T09:23

происшествия

пожар

тверская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Пожар на площади в две тысячи квадратных метров тушат в Тверской области, огонь уничтожил декорации, которые были построены для киносъемок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.Пожар произошел в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа, где произошло возгорание декораций для проведения киносъемок, уточнили в ведомстве.Жертв нет. На месте работают 34 специалиста и девять единиц техники, отметили в пресс-службе.По предварительной информации, пожар произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемок, добавили в МЧС.Ранее сообщалось, что в Советском районе Крыма спасатели ликвидировали возгорание на площади в два гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе проводят оценку кровли сгоревшей ПанорамыПочему возникают пожары в лесах КрымаВ трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность

тверская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожар, тверская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости