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Когда закончится СВО – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Когда закончится СВО – прогноз эксперта
Когда закончится СВО – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Когда закончится СВО – прогноз эксперта
Боевые действия в зоне специальной военной операции могут завершиться до конца текущего года в пользу России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T20:36
2026-07-29T20:36
новости сво
украина
россия
мнения
игорь шатров
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Боевые действия в зоне специальной военной операции могут завершиться до конца текущего года в пользу России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По словам Шатрова, на данный момент в зоне СВО формируется очень большой "котел" для украинских вооруженных формирований. Как отметил эксперт, об этом пока широко не говорят, но это уже очевидно для военных, и в скором времени эта информация будет широко распространена в СМИ.При этом усиливается давление на режим Владимира Зеленского внутри страны, добавил аналитик. По мнению Шатрова, на Украине зреет кризис, связанный с необходимостью смены власти.Как заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы, Вооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, учитывая риск возможных потерь. Он добавил, что Запад сделал ставку на террористические методы борьбы с Россией, но российский народ никому и никогда не удастся сломить. Путин заверил, что Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНРУдары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУСводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, украина, россия, мнения, игорь шатров, вооруженные силы россии, потери всу
Когда закончится СВО – прогноз эксперта

СВО может завершиться до конца этого года – политолог

20:36 29.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения группировки войск "Центр"
Пост воздушного наблюдения группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Боевые действия в зоне специальной военной операции могут завершиться до конца текущего года в пользу России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
"Продолжаю придерживаться прогноза, который я озвучивал ранее: к концу этого года мы увидим очень серьезные изменения, которые могут быть даже в виде прекращения боевых действий, понятно, в нашу пользу. Давайте доживем до нового года. Думаю, мы в другом настроении будем его встречать", – сказал эксперт.
По словам Шатрова, на данный момент в зоне СВО формируется очень большой "котел" для украинских вооруженных формирований. Как отметил эксперт, об этом пока широко не говорят, но это уже очевидно для военных, и в скором времени эта информация будет широко распространена в СМИ.
При этом усиливается давление на режим Владимира Зеленского внутри страны, добавил аналитик. По мнению Шатрова, на Украине зреет кризис, связанный с необходимостью смены власти.
"В период этой турбулентности аргументы с фронта, которые позволяют действующую власть дезорганизовать и обвинить в чем-то, очень ценны и важны. Украинцы сейчас по любому поводу могут начать кричать, что все пропало. Им это необходимо, чтобы занять правильную позицию в новой будущей конфигурации. А Украину возглавит уже другой человек, и это будет не Зеленский", – считает политолог.
Как заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы, Вооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, учитывая риск возможных потерь. Он добавил, что Запад сделал ставку на террористические методы борьбы с Россией, но российский народ никому и никогда не удастся сломить. Путин заверил, что Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы.
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Новости СВОУкраинаРоссияМненияИгорь ШатровВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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