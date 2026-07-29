https://crimea.ria.ru/20260729/kogda-zakonchitsya-svo--prognoz-eksperta-1158082819.html

Когда закончится СВО – прогноз эксперта

Когда закончится СВО – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Когда закончится СВО – прогноз эксперта

Боевые действия в зоне специальной военной операции могут завершиться до конца текущего года в пользу России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T20:36

2026-07-29T20:36

2026-07-29T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Боевые действия в зоне специальной военной операции могут завершиться до конца текущего года в пользу России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По словам Шатрова, на данный момент в зоне СВО формируется очень большой "котел" для украинских вооруженных формирований. Как отметил эксперт, об этом пока широко не говорят, но это уже очевидно для военных, и в скором времени эта информация будет широко распространена в СМИ.При этом усиливается давление на режим Владимира Зеленского внутри страны, добавил аналитик. По мнению Шатрова, на Украине зреет кризис, связанный с необходимостью смены власти.Как заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы, Вооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, учитывая риск возможных потерь. Он добавил, что Запад сделал ставку на террористические методы борьбы с Россией, но российский народ никому и никогда не удастся сломить. Путин заверил, что Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Под контроль армии России перешли Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНРУдары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУСводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, украина, россия, мнения, игорь шатров, вооруженные силы россии, потери всу