https://crimea.ria.ru/20260729/kakoy-segodnya-prazdnik-29-iyulya-1130275525.html

Какой сегодня праздник: 29 июля

Какой сегодня праздник: 29 июля - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Какой сегодня праздник: 29 июля

В этот день отмечают Международный день тигра и Всемирный день куриных крылышек. День остался в истории как дата открытия Триумфальной арки и выхода в свет... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T00:00

2026-07-29T00:00

2026-07-29T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В этот день отмечают Международный день тигра и Всемирный день куриных крылышек. День остался в истории как дата открытия Триумфальной арки и выхода в свет "Властелина колец". 29 июля родились знаменитый художник Иван Айвазовский и инженер-конструктор Михаил Тихонравов. А еще Игорь Крутой празднует 72 день рождения. Что празднуют в миреВ этот день в мире с 2011 года отмечается Международный день тигра. Праздник был установлен в ноябре 2010 года на "Тигрином саммите" в Санкт-Петербурге во время обсуждения вопросов, связанных с сохранением популяции тигров на Земле. Кстати, сейчас на планете осталось менее семи тысяч тигров и все без исключения виды внесены в Красную книгу.А еще в этот день можно отметить Международный день губной помады, День поворачивания налево или Всемирный день куриных крылышек. Именины у Юлии, Алевтины, Афиногена, Валентины, Павла, Петра.Знаменательные событияВ 1836 году в Париже на площади Звезды торжественно была открыта Триумфальная арка. Монумент строился в течение 30 лет по распоряжению Наполеона после Аустерлицкого сражения. Сам император не дожил до окончания строительства, но в 1840 году кортеж с его прахом во время перемещения с острова Святой Елены торжественно остановился под сводами памятника.В 1942 году Указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены ордена Суворова (три степени), Кутузова (две степени) и Александра Невского.В 1954 году была опубликована первая часть знаменитой трилогии Джона Р. Р. Толкина "Властелин колец". В течение года вышли оставшиеся две книги. Они были встречены тепло, но не более. Настоящий "бум" толкинизма накрыл планету в начале 1960-х – после того, как книга была официально издана в США.В 1974 году по приказу Юрия Андропова в Советском Союзе была создана группа "Альфа" – спецподразделение, призванное бороться с терроризмом и обеспечивать национальную безопасность.В 1981 году принц Чарльз и леди Диана Спенсер обвенчались в Соборе Святого Павла.Кто родилсяВ 1817 году в Феодосии родился всемирно известный русский художник-маринист армянского происхождения Иван Айвазовский. В памяти крымчан остался не только как величайший живописец, но и как меценат, много сделавший на благо родного города. Сегодня в Феодосии в бывшем доме художника находится картинная галерея Айвазовского – место крупнейшего собрания его работ. В честь художника также назван международный аэропорт в Симферополе.В 1900 году на свет появился знаменитый советский инженер, конструктор космической и ракетной техники Михаил Тихонравов. Он разрабатывал баллистические ракеты на жидком топливе, в военные годы создавал снаряды для "Катюш". Еще при Иосифе Сталине создал ракеты с дальностью полета 300 км и 600 км. Впоследствии проектировал искусственные спутники Земли, космические аппараты и пилотируемые корабли.В 1902 году родился советский режиссер Владимир Немоляев. Работал на студиях "Союздетфильм", "Мосфильм" и других. Среди известных его картин – "Доктор Айболит", "Счастливый рейс", "Морской охотник", "В мертвой петле".В 1922 году родился участник Великой Отечественной войны Михаил Минин. Входил в состав штурмовой группы, которая 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут первой подняла Красное Знамя над зданием рейхстага в Берлине, водрузив его в отверстие короны скульптуры Богини Победы. В 5 утра 1 мая был получен приказ отступить, а еще через несколько часов вторая группа в составе Береста, Егорова и Кантарии водрузили Знамя Победы повторно, уже на купол рейхстага.В 1954 году родился Игорь Крутой, эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец, народный артист Российской Федерации (1996).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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