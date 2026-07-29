https://crimea.ria.ru/20260729/kak-spetssluzhby-kieva-ispolzuyut-chat-boty-znakomstv-dlya-verbovki-rossiyan-1158066167.html

Как спецслужбы Киева используют чат-боты знакомств для вербовки россиян

Как спецслужбы Киева используют чат-боты знакомств для вербовки россиян - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Как спецслужбы Киева используют чат-боты знакомств для вербовки россиян

Силовики с июля 2025 года задержали в 16 регионах РФ 46 молодых россиян из числа пользователей Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик/Leo", который активно... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T09:45

2026-07-29T09:45

2026-07-29T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Силовики с июля 2025 года задержали в 16 регионах РФ 46 молодых россиян из числа пользователей Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик/Leo", который активно используется спецслужбами Украины для вовлечения молодых россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации установлены и задокументированы многочисленные факты использования спецслужбами Украины популярного в молодежной среде чат-бота мессенджера Telegram -"Дайвинчик/Leo - знакомства, общение и новые друзья" для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки", - говорится в сообщении.По данным спецслужбы, совместно с МВД и Следственным комитетом, с июля 2025 года в Московском регионе, Петербурге и Ленобласти, Чувашии, Башкирии, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях задержаны 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, которые пользовались этим сервисом и были завербованы украинскими спецслужбами.По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, диверсии, умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов."Их исполнителям, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в соответствии с законодательством Российской Федерации. С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы", - добавили в ФСБ.В конце декабря 2025 года чат-бот мессенджера Telegram "Дайвинчик / Leo - знакомства, общение и новые друзья" был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора на основании того, что в нем содержится информация, относящаяся к категории детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), telegram, сбу (служба безопасности украины), россия, диверсия, терроризм, новости