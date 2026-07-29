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Как мошенники обманывают водителей такси - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Как мошенники обманывают водителей такси
Как мошенники обманывают водителей такси - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Как мошенники обманывают водителей такси
Дистанционные мошенники разработали новую схему, нацеленную на водителей такси. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T21:43
2026-07-29T21:43
россия
кибербезопасность
киберпреступность
общество
такси
мошенничество
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники разработали новую схему, нацеленную на водителей такси. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Подобная схема обмана может быть использована против других работников сферы потребительских услуг, предупредили в управлении, призвав россиян никогда не сообщать номер карты, CVC-код и персональные сведения сторонним лицам.Ранее сообщалось, что злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс.Также правоохранители выявили в сети поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том числе функции проверки сайтов и выявления мошенничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знатьЗа неделю мошенники выманили у крымчан 29 миллионов рублейВ Крыму мошенник выманил у доверчивых покупателей авто 6 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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россия, кибербезопасность, киберпреступность, общество, такси, мошенничество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Как мошенники обманывают водителей такси

В России мошенники придумали новую схему для обмана водителей такси – МВД

21:43 29.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко  / Перейти в фотобанк Автомобиль такси нового терминала аэропорта "Симферополь"
 Автомобиль такси нового терминала аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники разработали новую схему, нацеленную на водителей такси. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Злоумышленники оформляют заказ и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из SMS. Получив запрашиваемые сведения, мошенники авторизуются в приложении банка и похищают деньги", - говорится в сообщении.
Подобная схема обмана может быть использована против других работников сферы потребительских услуг, предупредили в управлении, призвав россиян никогда не сообщать номер карты, CVC-код и персональные сведения сторонним лицам.
Ранее сообщалось, что злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс.
Также правоохранители выявили в сети поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том числе функции проверки сайтов и выявления мошенничества.
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