https://crimea.ria.ru/20260729/kak-moshenniki-obmanyvayut-voditeley-taksi-1158063426.html

Как мошенники обманывают водителей такси

Как мошенники обманывают водителей такси - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Как мошенники обманывают водителей такси

Дистанционные мошенники разработали новую схему, нацеленную на водителей такси. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T21:43

2026-07-29T21:43

2026-07-29T21:43

россия

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новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники разработали новую схему, нацеленную на водителей такси. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Подобная схема обмана может быть использована против других работников сферы потребительских услуг, предупредили в управлении, призвав россиян никогда не сообщать номер карты, CVC-код и персональные сведения сторонним лицам.Ранее сообщалось, что злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс.Также правоохранители выявили в сети поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том числе функции проверки сайтов и выявления мошенничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знатьЗа неделю мошенники выманили у крымчан 29 миллионов рублейВ Крыму мошенник выманил у доверчивых покупателей авто 6 миллионов рублей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кибербезопасность, киберпреступность, общество, такси, мошенничество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)