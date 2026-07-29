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Интеллектуальная нищета: эксперт о заявлениях Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Интеллектуальная нищета: эксперт о заявлениях Зеленского о Крыме
Интеллектуальная нищета: эксперт о заявлениях Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Интеллектуальная нищета: эксперт о заявлениях Зеленского о Крыме
Любые заявления Владимира Зеленского по поводу Крыма ни на что не влияют и ложатся в формат интеллектуальной политической нищеты. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T17:32
2026-07-29T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Любые заявления Владимира Зеленского по поводу Крыма ни на что не влияют и ложатся в формат интеллектуальной политической нищеты. Такое мнение РИА Новости Крым высказал первый зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, публицист и историк Армен Гаспарян.Накануне Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него нет конкретных планов по "возвращению" Крыма.По мнению эксперта, ни один более-менее вменяемый человек на Украине не допускает возможности "возвращения к границам 1991 года". Но эти люди никогда в этом не признаются. Потому что тогда, по словам политолога, в обществе возникнут вопросы: ради чего погибло столько людей и ради чего Украина продолжает воевать?Что касается Запада, то и там нет никаких иллюзий по поводу "границ 1991 года и возвращения Крыма", убежден Гаспарян. По его мнению, западные страны после окончания СВО поступят так же, как и в отношении прибалтийских республик после Великой Отечественной войны: они официально не признавали Литву, Латвию и Эстонию частью СССР, но де-факто смирились с этим положением дел.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Вернуть" Крым в сентябре – что ответили Киеву на угрозу захвата полуостроваПродукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанамКрым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкости
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армен гаспарян, мнения, украина, владимир зеленский, крым, политика
Интеллектуальная нищета: эксперт о заявлениях Зеленского о Крыме

Слова Зеленского о Крыме ложатся в формат интеллектуальной политической нищеты – эксперт

17:32 29.07.2026 (обновлено: 17:38 29.07.2026)
 
© AP Photo Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo Peter Dejong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Любые заявления Владимира Зеленского по поводу Крыма ни на что не влияют и ложатся в формат интеллектуальной политической нищеты. Такое мнение РИА Новости Крым высказал первый зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, публицист и историк Армен Гаспарян.
Накануне Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него нет конкретных планов по "возвращению" Крыма.
"На что это (заявления Зеленского – ред.) влияет? Ни на что. Сейчас, к сожалению, вся политика свелась к тому, что надо просто делать какие-то нелепые заявления, которые ни на что не влияют. Это чудовищно. Зеленский с его размышлениями по поводу Крыма очень точно ложится в этот пресловутый формат интеллектуальной политической нищеты", - сказал Гаспарян.
По мнению эксперта, ни один более-менее вменяемый человек на Украине не допускает возможности "возвращения к границам 1991 года". Но эти люди никогда в этом не признаются. Потому что тогда, по словам политолога, в обществе возникнут вопросы: ради чего погибло столько людей и ради чего Украина продолжает воевать?
Что касается Запада, то и там нет никаких иллюзий по поводу "границ 1991 года и возвращения Крыма", убежден Гаспарян. По его мнению, западные страны после окончания СВО поступят так же, как и в отношении прибалтийских республик после Великой Отечественной войны: они официально не признавали Литву, Латвию и Эстонию частью СССР, но де-факто смирились с этим положением дел.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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