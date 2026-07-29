https://crimea.ria.ru/20260729/intellektualnaya-nischeta-ekspert-o-zayavleniyakh-zelenskogo-po-krymu-1158083858.html

Интеллектуальная нищета: эксперт о заявлениях Зеленского о Крыме

Интеллектуальная нищета: эксперт о заявлениях Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Интеллектуальная нищета: эксперт о заявлениях Зеленского о Крыме

Любые заявления Владимира Зеленского по поводу Крыма ни на что не влияют и ложатся в формат интеллектуальной политической нищеты. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T17:32

2026-07-29T17:32

2026-07-29T17:38

эксклюзивы риа новости крым

армен гаспарян

мнения

украина

владимир зеленский

крым

политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/19/1155518599_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_7664c84f0054f79552b1797efcb9cd06.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Любые заявления Владимира Зеленского по поводу Крыма ни на что не влияют и ложатся в формат интеллектуальной политической нищеты. Такое мнение РИА Новости Крым высказал первый зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, публицист и историк Армен Гаспарян.Накануне Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него нет конкретных планов по "возвращению" Крыма.По мнению эксперта, ни один более-менее вменяемый человек на Украине не допускает возможности "возвращения к границам 1991 года". Но эти люди никогда в этом не признаются. Потому что тогда, по словам политолога, в обществе возникнут вопросы: ради чего погибло столько людей и ради чего Украина продолжает воевать?Что касается Запада, то и там нет никаких иллюзий по поводу "границ 1991 года и возвращения Крыма", убежден Гаспарян. По его мнению, западные страны после окончания СВО поступят так же, как и в отношении прибалтийских республик после Великой Отечественной войны: они официально не признавали Литву, Латвию и Эстонию частью СССР, но де-факто смирились с этим положением дел.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Вернуть" Крым в сентябре – что ответили Киеву на угрозу захвата полуостроваПродукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанамКрым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкости

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен гаспарян, мнения, украина, владимир зеленский, крым, политика