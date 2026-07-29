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Госизмена и хранение взрывчатки: в Крыму вынесли приговор двум агентам ГУР Украины
Госизмена и хранение взрывчатки: в Крыму вынесли приговор двум агентам ГУР Украины - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Госизмена и хранение взрывчатки: в Крыму вынесли приговор двум агентам ГУР Украины
В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене и незаконном хранении взрывчатых веществ, двое местных жителей получили длительные сроки... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T15:59
2026-07-29T15:59
2026-07-29T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене и незаконном хранении взрывчатых веществ, двое местных жителей получили длительные сроки заключения. Об этом сообщает прокуратура региона.Как установил суд, фигуранты, являясь противниками проведения спецоперации, вступили в переписку в одной из социальных сетей с представителем главного управления разведки Украины.В ходе обыска у одного из обвиняемых также был обнаружен пистолет. Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Верховный суд Республики Крым приговорил одного из виновных к 21 году лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а также последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Второго - к 22 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Отбывать наказания им предстоит в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спецслужбы Киева используют чат-боты знакомств для вербовки россиянВ Крыму украинский агент сядет на 18 лет за слежку за военнымиДосматривал авто на пунктах пропуска: в Крыму осужден участник нацбата
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, главное управление разведки украины (гур), госизмена, прокуратура республики крым
Госизмена и хранение взрывчатки: в Крыму вынесли приговор двум агентам ГУР Украины
В Крыму вынесли приговор двум агентам ГУР Украины за госизмену и хранение взрывчатки
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене и незаконном хранении взрывчатых веществ, двое местных жителей получили длительные сроки заключения. Об этом сообщает прокуратура региона.
Как установил суд, фигуранты, являясь противниками проведения спецоперации, вступили в переписку в одной из социальных сетей с представителем главного управления разведки Украины.
"Мужчины получили от куратора задание, согласно которому в тайниках в пригороде Симферополя извлекли самодельные взрывное устройство на основе гексогена. Сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю устройство было изъято", - говорится в сообщении.
В ходе обыска у одного из обвиняемых также был обнаружен пистолет. Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Верховный суд Республики Крым приговорил одного из виновных к 21 году лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а также последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Второго - к 22 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.
Отбывать наказания им предстоит в исправительной колонии строгого режима.
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