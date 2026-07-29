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Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в четверг - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в четверг
Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в четверг - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в четверг
В Севастополе в четверг бензин будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T21:57
2026-07-29T22:21
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бензин
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севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг бензин будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Завтра продажа трех видов топлива на АЗС будет свободной: ДТ NP (40 литров), АИ-95 NP (20 литров), АИ-100 (40 литров)", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.По QR-кодам будут доступны также четыре вида топлива: АИ-92 (20 литров), АИ-95 (20 литров), ДТ (20 литров), пропан-бутан (40 литров)."Рассылка QR-кодов начнется с 22:00. Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность залить в домашние генераторы", - уточнил губернатор.Также можно заправить часть топлива в бак, а часть долить в канистру.Лимит 40 литров в свободной продаже будет действовать 30 июля на пяти АЗС – в Верхнесадовом, Орлином, Гончарном, Тавриде-1 и Тавриде-2.Заправить газ в баллоны можно будет на двух АЗС: на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом, добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценКак в Крыму экономить бензин в поездкахЧто с продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе
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РИА Новости Крым
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Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в четверг

Где купить бензин в Севастополе в четверг

21:57 29.07.2026 (обновлено: 22:21 29.07.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг бензин будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Завтра продажа трех видов топлива на АЗС будет свободной: ДТ NP (40 литров), АИ-95 NP (20 литров), АИ-100 (40 литров)", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По QR-кодам будут доступны также четыре вида топлива: АИ-92 (20 литров), АИ-95 (20 литров), ДТ (20 литров), пропан-бутан (40 литров).
"Рассылка QR-кодов начнется с 22:00. Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность залить в домашние генераторы", - уточнил губернатор.
Также можно заправить часть топлива в бак, а часть долить в канистру.
Лимит 40 литров в свободной продаже будет действовать 30 июля на пяти АЗС – в Верхнесадовом, Орлином, Гончарном, Тавриде-1 и Тавриде-2.
Заправить газ в баллоны можно будет на двух АЗС: на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом, добавил Развожаев.
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