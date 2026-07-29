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Феодосийский порт хранил отходы на открытых площадках - прокуратура
Феодосийский порт хранил отходы на открытых площадках - прокуратура - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Феодосийский порт хранил отходы на открытых площадках - прокуратура
Керченская транспортная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства Феодосийским портом Керченского филиала "Научно-исследовательскогой и... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T18:27
2026-07-29T18:27
2026-07-29T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Керченская транспортная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства Феодосийским портом Керченского филиала "Научно-исследовательскогой и конструкторского института испытательных машин, приборов и средств измерения масс". Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры."Прокуратурой проведена проверка деятельности Феодосийского порта Керченского филиала ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс", - говорится в сообщении.По итогам проверки выявлены факты накопления отходов на открытых площадках без твердого покрытия, добавили в ведомстве.Рассмотрение мер реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.Ранее Керченская транспортная прокуратура выявила опасные нарушения на участке железнодорожных путей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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южная транспортная прокуратура, керчь, феодосия, экология, промышленные отходы, новости крыма, крым
Феодосийский порт хранил отходы на открытых площадках - прокуратура
Возбуждено административное дело о накоплении отходов Феодосийским портом
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Керченская транспортная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства Феодосийским портом Керченского филиала "Научно-исследовательскогой и конструкторского института испытательных машин, приборов и средств измерения масс". Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
"Прокуратурой проведена проверка деятельности Феодосийского порта Керченского филиала ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс", - говорится в сообщении.
По итогам проверки выявлены факты накопления отходов на открытых площадках без твердого покрытия, добавили в ведомстве.
"В связи с этим директору филиала внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по факту несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления", - заключили в прокуратуре.
Рассмотрение мер реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Ранее Керченская транспортная прокуратура выявила опасные нарушения
на участке железнодорожных путей.
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