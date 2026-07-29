Рейтинг@Mail.ru
Феодосийский порт хранил отходы на открытых площадках - прокуратура - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260729/feodosiyskiy-port-khranil-otkhody-na-otkrytykh-ploschadkakh---prokuratura-1158085308.html
Феодосийский порт хранил отходы на открытых площадках - прокуратура
Феодосийский порт хранил отходы на открытых площадках - прокуратура - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Феодосийский порт хранил отходы на открытых площадках - прокуратура
Керченская транспортная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства Феодосийским портом Керченского филиала "Научно-исследовательскогой и... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T18:27
2026-07-29T18:27
южная транспортная прокуратура
керчь
феодосия
экология
промышленные отходы
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111813/10/1118131028_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_de486754bba92ebf9026f620859b2cec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Керченская транспортная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства Феодосийским портом Керченского филиала "Научно-исследовательскогой и конструкторского института испытательных машин, приборов и средств измерения масс". Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры."Прокуратурой проведена проверка деятельности Феодосийского порта Керченского филиала ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс", - говорится в сообщении.По итогам проверки выявлены факты накопления отходов на открытых площадках без твердого покрытия, добавили в ведомстве.Рассмотрение мер реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.Ранее Керченская транспортная прокуратура выявила опасные нарушения на участке железнодорожных путей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
керчь
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111813/10/1118131028_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_02df1b136897267e3eebbdf51cde154d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южная транспортная прокуратура, керчь, феодосия, экология, промышленные отходы, новости крыма, крым
Феодосийский порт хранил отходы на открытых площадках - прокуратура

Возбуждено административное дело о накоплении отходов Феодосийским портом

18:27 29.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия карантин. Пустая набережная. Порт. Портовые краны. Голуби
Феодосия карантин. Пустая набережная. Порт. Портовые краны. Голуби - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Керченская транспортная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства Феодосийским портом Керченского филиала "Научно-исследовательскогой и конструкторского института испытательных машин, приборов и средств измерения масс". Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
"Прокуратурой проведена проверка деятельности Феодосийского порта Керченского филиала ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс", - говорится в сообщении.
По итогам проверки выявлены факты накопления отходов на открытых площадках без твердого покрытия, добавили в ведомстве.

"В связи с этим директору филиала внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по факту несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления", - заключили в прокуратуре.

Рассмотрение мер реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Ранее Керченская транспортная прокуратура выявила опасные нарушения на участке железнодорожных путей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Южная транспортная прокуратураКерчьФеодосияЭкологияПромышленные отходыНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:10В Севастополе ограничат электроснабжение для бизнеса
19:53На Кубани из сотрудников предприятий сформируют мобильные огневые группы
19:44Пожар в центре Алушты удалось локализовать - распространения огня не допустили
19:31В Севастополе отменили воздушную тревогу
19:25Об СВО нужно писать сегодня: в Крыму ветеран стал автором книги
19:07Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
18:58В Севастополе звучит сирена воздушной тревоги
18:45Беспилотная стража и штурмовики: работа в связке в зоне СВО
18:31В Крыму отремонтируют плотины двух водохранилищ Алушты
18:27Феодосийский порт хранил отходы на открытых площадках - прокуратура
18:02Мощные удары по Украине: разбиты три судна с военным грузом и резервуар ГСМ
17:42Пожар в Алуште охватил 1500 "квадратов" - есть риск обрушения
17:32Интеллектуальная нищета: эксперт о заявлениях Зеленского о Крыме
17:23Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончался
17:16В Ялте до ночи будет громко
17:12В Керчи откроют все подъезды многоквартирных домов
16:49В Алуште горит офис - спасен человек
16:32Страшное ДТП на Кубани: есть погибшая и пострадавшие
16:21Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты
16:15При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма
Лента новостейМолния