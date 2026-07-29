https://crimea.ria.ru/20260729/feodosiyskiy-port-khranil-otkhody-na-otkrytykh-ploschadkakh---prokuratura-1158085308.html

Феодосийский порт хранил отходы на открытых площадках - прокуратура

Феодосийский порт хранил отходы на открытых площадках - прокуратура - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Феодосийский порт хранил отходы на открытых площадках - прокуратура

Керченская транспортная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства Феодосийским портом Керченского филиала "Научно-исследовательскогой и... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T18:27

2026-07-29T18:27

2026-07-29T18:27

южная транспортная прокуратура

керчь

феодосия

экология

промышленные отходы

новости крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111813/10/1118131028_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_de486754bba92ebf9026f620859b2cec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Керченская транспортная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства Феодосийским портом Керченского филиала "Научно-исследовательскогой и конструкторского института испытательных машин, приборов и средств измерения масс". Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры."Прокуратурой проведена проверка деятельности Феодосийского порта Керченского филиала ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс", - говорится в сообщении.По итогам проверки выявлены факты накопления отходов на открытых площадках без твердого покрытия, добавили в ведомстве.Рассмотрение мер реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.Ранее Керченская транспортная прокуратура выявила опасные нарушения на участке железнодорожных путей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керчь

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная транспортная прокуратура, керчь, феодосия, экология, промышленные отходы, новости крыма, крым