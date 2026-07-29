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Два человека погибли и пять ранены при атаке ВСУ на Крым - РИА Новости Крым, 29.07.2026
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Два человека погибли и пять ранены при атаке ВСУ на Крым
Два человека погибли и пять ранены при атаке ВСУ на Крым - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Два человека погибли и пять ранены при атаке ВСУ на Крым
ВСУ в ночь на 29 июля предприняли очередную атаку на Крым. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T10:01
2026-07-29T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на 29 июля предприняли очередную атаку на Крым. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что органы власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку.Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на республику. "По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего", - говорится в сообщении.Накануне при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы, уточнил он. Позже число раненых выросло: на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.Как уточнила советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, они также находятся в стационаре. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Соблюдение прав керчан после атаки ВСУ на город поставлено на контроль прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве республики.В понедельник вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы.23 июля в Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены. 17 июля при атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Ранее при ударе ВСУ по северной части полуострова один человек погиб, еще двое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, атаки всу на крым, сергей аксенов, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, новости крыма, срочные новости крыма
Два человека погибли и пять ранены при атаке ВСУ на Крым

В Крыму при атаке ВСУ два человека погибли и пятеро получили ранения - Аксенов

10:01 29.07.2026 (обновлено: 10:32 29.07.2026)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на месте атаки ВСУ. Архивное фото
Машина скорой помощи на месте атаки ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на 29 июля предприняли очередную атаку на Крым. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В результате очередной ночной атаки врага на Республику Крым, к сожалению, погибли два человека, еще пятеро получили ранения", - написал он в МАКС.
Глава Крыма выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что органы власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку.
Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на республику.
"По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего", - говорится в сообщении.
Накануне при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы, уточнил он. Позже число раненых выросло: на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.
Как уточнила советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, они также находятся в стационаре. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Соблюдение прав керчан после атаки ВСУ на город поставлено на контроль прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве республики.
В понедельник вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы.
23 июля в Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены. 17 июля при атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Ранее при ударе ВСУ по северной части полуострова один человек погиб, еще двое ранены.
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