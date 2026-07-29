https://crimea.ria.ru/20260729/dosmatrival-avto-na-punktakh-propuska-v-krymu-osuzhden-uchastnik-natsbata-1158069693.html

Досматривал авто на пунктах пропуска: в Крыму осужден участник нацбата

Досматривал авто на пунктах пропуска: в Крыму осужден участник нацбата - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Досматривал авто на пунктах пропуска: в Крыму осужден участник нацбата

В Крыму 38-летнего местного жителя приговорил к девяти годам лишения свободы за работу на "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана... РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T10:56

2026-07-29T10:56

2026-07-29T10:56

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

крым

происшествия

приговор

суд

правосудие

новости крыма

антитеррор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157357746_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c13c9c188343e180295d369dff009713.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму 38-летнего местного жителя приговорил к девяти годам лишения свободы за работу на "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.В 2016 году подсудимый вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации. Мужчина принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов России.Помимо этого, крымчанин охранял объекты батальона, вел подсобное хозяйство, занимался обеспечением его участников продуктами и обмундированием.Ранее в Херсонской области вынесли приговор участникам незаконного нацбатальона, действовавшего против интересов России.* признан террористической организацией, запрещенн на территории Российской ФедерацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизменуАгент СБУ готовил покушение на российского чиновника в БелгородеВ ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жители

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, происшествия, приговор, суд, правосудие, новости крыма, антитеррор