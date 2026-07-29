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Досматривал авто на пунктах пропуска: в Крыму осужден участник нацбата
Досматривал авто на пунктах пропуска: в Крыму осужден участник нацбата - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Досматривал авто на пунктах пропуска: в Крыму осужден участник нацбата
В Крыму 38-летнего местного жителя приговорил к девяти годам лишения свободы за работу на "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T10:56
2026-07-29T10:56
2026-07-29T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму 38-летнего местного жителя приговорил к девяти годам лишения свободы за работу на "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.В 2016 году подсудимый вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации. Мужчина принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов России.Помимо этого, крымчанин охранял объекты батальона, вел подсобное хозяйство, занимался обеспечением его участников продуктами и обмундированием.Ранее в Херсонской области вынесли приговор участникам незаконного нацбатальона, действовавшего против интересов России.* признан террористической организацией, запрещенн на территории Российской ФедерацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизменуАгент СБУ готовил покушение на российского чиновника в БелгородеВ ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жители
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, происшествия, приговор, суд, правосудие, новости крыма, антитеррор
Досматривал авто на пунктах пропуска: в Крыму осужден участник нацбата
В Крыму участник террористического нацбатальона приговорен к девяти годам
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму 38-летнего местного жителя приговорил к девяти годам лишения свободы за работу на "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
В 2016 году подсудимый вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации. Мужчина принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов России.
"Являясь членом незаконного вооруженного формирования, подсудимый выполнял функциональные обязанности по обеспечению его деятельности, связанные с проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска Государственной границы между Украиной и Республикой Крым Российской Федерации", - уточнили силовики.
Помимо этого, крымчанин охранял объекты батальона, вел подсобное хозяйство, занимался обеспечением его участников продуктами и обмундированием.
"С учетом мнения прокурора Генический районный суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием первого одного года в тюрьме, а оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - отметили в ФСБ.
Ранее в Херсонской области вынесли приговор участникам
незаконного нацбатальона, действовавшего против интересов России.
* признан террористической организацией, запрещенн на территории Российской Федерации
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