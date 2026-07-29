https://crimea.ria.ru/20260729/dolzhny-uvazhat-i-zaschischat-rossiyu--iz-strany-vydvoreno-pochti-44-tysyachi-migrantov-1158065972.html

Должны уважать и защищать Россию – из страны выдворено почти 44 тысячи мигрантов

Должны уважать и защищать Россию – из страны выдворено почти 44 тысячи мигрантов - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Должны уважать и защищать Россию – из страны выдворено почти 44 тысячи мигрантов

Из России с начала года выдворили почти 44 тысячи незаконных мигрантов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T09:37

2026-07-29T09:37

2026-07-29T09:37

россия

вячеслав володин

нелегальные мигранты

мигранты

государственная дума рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Из России с начала года выдворили почти 44 тысячи незаконных мигрантов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Также он напомнил, что выдворение как мера административного воздействия до 2025 года применялось по решению суда. В феврале 2025 года федеральным законом МВД было предоставлено право принимать внесудебные решения.Теперь мигрантов будут выдворять за нарушение 45 статей Кодекса, в том числе, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а также военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы, распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, нарушение общественного порядка.Кроме того, выдворению будут подлежать мигранты, которые позволяют себя совершать публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении России, ее граждан или компаний, а также нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии, перечислил Володин.Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания мигрантов в стране.Депутаты Государственной Думы ранее приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционной политики в стране. В частности, в России не примут в гражданство судимых иностранцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцамВ Ялте пресекли канал незаконной миграцииВ Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции

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россия, вячеслав володин, нелегальные мигранты, мигранты, государственная дума рф, новости