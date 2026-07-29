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Должны уважать и защищать Россию – из страны выдворено почти 44 тысячи мигрантов
Должны уважать и защищать Россию – из страны выдворено почти 44 тысячи мигрантов - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Должны уважать и защищать Россию – из страны выдворено почти 44 тысячи мигрантов
Из России с начала года выдворили почти 44 тысячи незаконных мигрантов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T09:37
2026-07-29T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Из России с начала года выдворили почти 44 тысячи незаконных мигрантов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Также он напомнил, что выдворение как мера административного воздействия до 2025 года применялось по решению суда. В феврале 2025 года федеральным законом МВД было предоставлено право принимать внесудебные решения.Теперь мигрантов будут выдворять за нарушение 45 статей Кодекса, в том числе, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а также военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы, распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, нарушение общественного порядка.Кроме того, выдворению будут подлежать мигранты, которые позволяют себя совершать публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении России, ее граждан или компаний, а также нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии, перечислил Володин.Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания мигрантов в стране.Депутаты Государственной Думы ранее приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционной политики в стране. В частности, в России не примут в гражданство судимых иностранцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцамВ Ялте пресекли канал незаконной миграцииВ Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции
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россия, вячеслав володин, нелегальные мигранты, мигранты, государственная дума рф, новости
Должны уважать и защищать Россию – из страны выдворено почти 44 тысячи мигрантов
Из России с начала года выдворили почти 44 тысячи незаконных мигрантов – Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Из России с начала года выдворили почти 44 тысячи незаконных мигрантов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
"43 700 – столько мигрантов было выдворено из нашей страны за нарушение законодательства Российской Федерации в первом полугодии 2026 года. Это на 65,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал он в МАКС.
Также он напомнил, что выдворение как мера административного воздействия до 2025 года применялось по решению суда. В феврале 2025 года федеральным законом МВД было предоставлено право принимать внесудебные решения.
"На прошлой неделе приняли закон, которым более чем в два раза расширили перечень статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих выдворение", - уточнил Володин.
Теперь мигрантов будут выдворять за нарушение 45 статей Кодекса, в том числе, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а также военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы, распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, нарушение общественного порядка.
Кроме того, выдворению будут подлежать мигранты, которые позволяют себя совершать публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении России, ее граждан или компаний, а также нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии, перечислил Володин.
"Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к культуре, традициям. А те, кто хочет стать гражданами Российской Федерации, должны взять на себя обязанность ее защищать", - подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов
, ужесточающих правила пребывания мигрантов в стране.
Депутаты Государственной Думы ранее приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционной политики в стране. В частности, в России не примут в гражданство судимых иностранцев.
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