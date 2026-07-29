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Что происходит с топливом в России - ответ Минэнерго
Что происходит с топливом в России - ответ Минэнерго - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Что происходит с топливом в России - ответ Минэнерго
Нынешняя ситуация на топливном рынке находится под контролем Минэнерго России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра энергетики... РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T14:10
2026-07-29T14:10
2026-07-29T14:10
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топливо
топливно-энергетический комплекс
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Нынешняя ситуация на топливном рынке находится под контролем Минэнерго России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра энергетики Павла Сорокина.Он отметил, что Минэнерго каждый день "эту ситуацию отрабатывает по каждому индивидуальному случаю"."Никто не говорит, что ситуация простая. Но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса ее удается держать под контролем", - добавил замминистра энергетики России.Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что вся необходимая работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране.Также Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России до конца года продлят запрет на экспорт бензинаСитуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – НовакПриведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен
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россия, новости, топливо, топливно-энергетический комплекс, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
Что происходит с топливом в России - ответ Минэнерго
В Минэнерго назвали контролируемой ситуацию на топливном рынке России